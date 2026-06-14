La IX Noche Blanca del Patrimonio reúne a cerca de 6.000 personas

La Noche Blanca del Patrimonio Toresano ha sido todo un éxito. En esta IX edición, se estima que la participación ha rondado las 6.000 personas. Llegadas desde diferentes puntos de España, principalmente de Castilla y León, los visitantes comenzaron a dejarse notar en las calles, bares y restaurantes desde primera hora de la mañana e incluso durante la jornada del viernes.

Noche Blanca del Patrimonio en Toro /

Más de cuarenta monumentos y espacios históricos, tanto públicos como privados, abrieron sus puertas para que los asistentes pudieran conocer su historia y descubrir el patrimonio de la ciudad. Como novedad, y despertando un gran interés que se tradujo en largas colas, se abrieron al público las bodegas del Bar Pura Cepa y de Rodríguez Sanzo. También pudieron visitarse la Iglesia de la Concepción y el Círculo de Recreo, conocido popularmente como el Casino.

El Seminario Menor continúa siendo uno de los edificios que más visitas recibe, seguido de la bodega del Ayuntamiento y la de la Cámara Agraria. También registraron una notable afluencia la Casa de Nicola y la iglesia privada de San Agustín. “Somos de Toro y tenemos que reconocer que no conocemos todo lo que tenemos. Por eso aprovechamos esta noche, desde hace varios años”, comentaba un grupo de toresanos.

Varios amigos llegados desde Madrid, invitados por una familia cuyos orígenes se encuentran en Toro, quisieron aprovechar esta noche para mostrarles la ciudad en la que crecieron sus padres y abuelos. “Nos encanta volver a Toro siempre que podemos. Llevamos muchos años viniendo a La Noche Blanca porque es una oportunidad única para descubrir lugares que normalmente no están abiertos al público”, explicaban durante la visita.

La programación estuvo acompañada, en su mayoría, por actuaciones musicales, destacando la participación de numerosos integrantes de la Banda Municipal La Lira y de alumnos de la Escuela Municipal de Música López Cobos. Entre las actuaciones más destacadas figuraron las de Vicente Navarro, Delacueva, Celia Romero, Sr. Chinarro y Ricardo Lezón.

También llamó la atención la nueva faceta como cantante de la atleta toresana ilustre Raquel Álvarez Polo, acompañada al piano. “Estábamos acostumbrados a verla con medallas, no con un micrófono en la mano”, comentaban sus familiares.

El concejal de Cultura del Ayuntamiento de Toro, Javier López, ha querido agradecer el trabajo de “todos los voluntarios y voluntarias que hacen posible esta noche en Toro, un equipo de cincuenta personas que facilitan mucho el trabajo”. Asimismo, ha destacado que La Noche Blanca del Patrimonio se consolida como uno de los grandes acontecimientos culturales y turísticos de la ciudad y uno de sus principales reclamos. También expresó su agradecimiento a la Diputación de Zamora, a las parroquias de Toro, así como a todas las congregaciones monásticas y entidades privadas que han colaborado en la celebración de este año.