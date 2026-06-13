La Iglesia-Museo de la Concepción reabre con una exposición del artista zamorano José Seco

La exposición "La creación callada", del artista zamorano José Seco, es la protagonista de la reapertura de la Iglesia-Museo Municipal de la Concepción tras varios meses cerrada para acometer diversas obras de mejora. La muestra permanecerá abierta hasta el próximo 13 de septiembre y reúne distintos géneros y técnicas que reflejan la trayectoria de este artista, de 94 años.

En los últimos años, Seco ha orientado su producción hacia la creación de estilizadas piezas escultóricas de temática religiosa, con claras influencias románicas, góticas y bizantinas. También se pueden encontrar en la exposición varias acuarelas dedicadas a la ciudad de Toro, de la iglesia de la Santísima Trinidad y de la portada sur y norte de la Colegiata.

El historiador y presidente de la Fundación González Allende, José Navarro Talegón, recordó la historia de este edificio, destacando que se trata de una propiedad municipal que durante muchos años permaneció en un estado de completo abandono. El templo fue concebido para prestar servicio religioso a una comunidad de concepcionistas franciscanas, siguiendo un proyecto redactado en 1620 por el maestro de cantería Juan Ortiz. Parte del inmueble fue demolida durante la tercera década del siglo XX, alterando el espacio original. Además, sufrió importantes pérdidas en su patrimonio artístico y mobiliario, así como diversas intervenciones desafortunadas.

Durante los últimos años, la Fundación González Allende, con algunas ayudas externas, ha asumido gran parte de la restauración artística del edificio. Por su parte, el Ayuntamiento de Toro acometió otras mejoras relacionadas con los aseos, la accesibilidad y la instalación eléctrica para convertir este espacio en un destino cultural permanente.

“A esta herencia del pasado, respetada por su antigüedad y por su interés testimonial, se ha sumado ahora el preciadísimo legado artístico de Seco, lleno de maestría, ingenio y talento”, señaló Navarro Talegón. “Nunca antes se habían visto aquí obras de tan alto nivel. Pepe, amigo, si pudiera te daría aún más años de vida artística”, añadió.

Por su parte, el alcalde de Toro, Carlos Rodríguez, destacó que “la política da mucho trabajo, pero momentos como este son los que hacen que merezca la pena trabajar por y para el pueblo”. Asimismo, agradeció a la Fundación González Allende la labor desarrollada durante tantos años en Toro: “Nunca podremos agradecer suficientemente el trabajo de José Navarro Talegón y de todo su equipo”. El concejal de Cultura, Javier López, mostró su satisfacción por la reapertura del espacio: “Es un placer poder volver a abrir esta iglesia, en la que llevamos trabajando desde que formamos este equipo de gobierno”.

La Iglesia-Museo podrá visitarse de martes a domingo, de 10.30 a 14.00 horas y de 17.00 a 19.30 horas. Los lunes permanecerá cerrada. Por su parte, la exposición instalada en una de las salas de la Casa de la Cultura González Allende podrá visitarse de lunes a viernes, de 10.00 a 14.00 horas y de 18.00 a 20:00 horas.

Además, una parte de la obra de José Seco ha sido trasladada a la Casa de la Cultura de Toro, y finalizada esta muestra, quedará expuesta de forma permanente en el Palacio de Castrillo, tras la donación realizada por el autor a la Fundación González Allende.