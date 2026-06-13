Reabre el bar del chiringuito del río en Toro

El chiringuito del río Duero vuelve a subir sus puertas para la temporada de verano bajo una nueva gestión. La instalación, propiedad del Ayuntamiento de Toro, estará gestionada por la toresana María Rivera y su hijo, Jorge Domínguez, tras resultar adjudicatarios del proceso de licitación convocado por la institución municipal cuyo presupuesto base se fijó en 300 euros más IVA.

El establecimiento abrirá inicialmente los viernes, sábados y domingos, en horario de 19.00 a 00.00 horas. A partir del próximo día 23, el servicio se ampliará a todos los días de la semana. Además de bebidas, el chiringuito ofrecerá servicio de cocina y contará con una amplia terraza sombreada durante la tarde. “Estamos muy ilusionados con este pequeño proyecto familiar. Hemos trabajado mucho durante esta semana para poder abrir cuanto antes”, señalan los nuevos responsables.

Chiringuito Toro / Rocío Gato

Ubicado junto a la orilla del río Duero, el chiringuito constituye un punto de encuentro habitual para quienes frecuentan la zona, como pescadores, piragüistas y paseantes. Su entorno natural, la tranquilidad del paraje y la disponibilidad de un amplio aparcamiento lo convierten en una alternativa de ocio para disfrutar del verano. También tienen previsto organizar diferentes eventos a lo largo de la temporada, que irán anunciando a través de sus redes sociales.