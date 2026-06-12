Toro se vuelca contra el cáncer con una multitudinaria marcha solidaria

El acto solidario “Toro en marcha contra el cáncer” ha sido todo un éxito de participación. Alrededor de 500 personas se sumaron a esta iniciativa, que comenzó a las 20:30 horas en la Plaza Mayor. La salida tuvo lugar media hora después y estuvo anunciada por uno de los voluntarios más veteranos de la Asociación Contra el Cáncer (ACC) en Toro, Alejandro Díez. El toresano Josué Bermejo ejerció como speaker del evento y, fiel a su estilo, aportó su entusiasmo y cercanía para animar a los participantes durante toda la jornada. La ambientación musical corrió a cargo de DJ Perinda.

Las 300 primeras personas inscritas recibieron una camiseta conmemorativa, que, según la organización, “se agotó enseguida”. Jóvenes, mayores, familias y grupos de amigos participaron en esta marcha solidaria, unidos por una misma causa: la lucha contra el cáncer. La recaudación obtenida se destinará íntegramente a la investigación oncológica.

Marcha contra el cáncer celebrada en Toro. / Rocío Gato

Además de promover hábitos saludables, esta actividad ha servido para dar visibilidad a la labor que desarrolla la asociación toresana y para fomentar la convivencia entre los vecinos. La presidenta de la Junta Local de la AECC, Cristina Alvaredo, acompañada por el alcalde, fue la encargada de cortar el lazo de salida. “Sabía que nos acompañaría mucha gente, pero me emociona que haya salido incluso mejor de lo que esperábamos”, señaló.

Asimismo, recordó que la AECC organiza charlas y talleres, además de ofrecer atención nutricional, psicológica, deportiva, social, jurídica y laboral, así como acompañamiento a pacientes y familiares. “Este tipo de actividades también nos ayudan a mantener y reforzar todos estos servicios”.

Marcha contra el cáncer celebrada en Toro. / Rocío Gato

El recorrido atravesó algunos de los puntos más emblemáticos de la ciudad, como la Plaza de la Colegiata, las calle Comedias, San Agustín, Antona García y Barrionuevo, la Plaza del Carmen, San Julián, Rejadorada, San Francisco y Corredera. Posteriormente, bajaron por la calle La Reina y el barrio de Capuchinos, pasando también por Tablarredonda, Judería y el Arco del Reloj, hasta regresar al punto de encuentro.

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Desde la organización han querido agradecer la colaboración del Ayuntamiento de Toro, los patrocinadores, Cruz Roja, Caja Rural, Protección Civil, Policía Local y, especialmente, de todos los voluntarios que hicieron posible el desarrollo de esta iniciativa solidaria, que hace tiempo no se desarrollaba en la ciudad.