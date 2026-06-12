Una "histórica" empresa de Toro cesa de forma definitiva su actividad

La Junta de Castilla y León ha declarado la extinción de la autorización ambiental integrada concedida en 2008 a la empresa Cerámica Cuesta Vila, para una fábrica de material cerámico ubicada en Toro. La resolución implica el cese definitivo de la actividad en una de las fábricas más importantes del municipio en épocas pasadas, cuyo declive comenzó en 2008 y motivado por la crisis del sector de la construcción.

La "histórica" empresa, asentada en la carretera de Pozoantiguo, es propiedad del Grupo Cerámicas Mazarrón que, como explicaron sus responsables, decidió solicitar a la Junta la extinción de la autorización ambiental integrada ante la inactividad prolongada de la fábrica toresana.

En concreto, Cerámicas Cuesta Vila de Toro carece de actividad desde diciembre de 2016 y, ante la imposibilidad de retomar la producción, la propiedad decidió solicitar a la Junta la extinción de la autorización ambiental integrada.

La petición ha sido atendida por la Consejería de Medio Ambiente de la Junta, tras la preceptiva inspección realizada a la fábrica toresana por personal del Servicio Territorial de Medio Ambiente, que permitió constatar que las instalaciones para la fabricación de material cerámico llevan sin funcionar desde, al menos, el año 2017 y que, en la actualidad, están clausuradas y en parte desmanteladas.

Además, el informe elaborado tras la inspección alude a la presencia en las instalaciones de residuos sin gestionar, por lo que se procedió a cursar la "baja" por cese de la actividad autorizada en la fábrica toresana. En base a los informes elaborados tras la inspección realizada, el Servicio de Prevención Ambiental y Cambio Climático informó favorablemente la extinción de la autorización ambiental integrada concedida en 2008.

En principio, como confirmaron responsables de la propiedad de la industria toresana "no hay ninguna intención de reactivar la actividad de producción", aunque el Grupo Cerámicas Mazarrón seguirá utilizando las instalaciones como "almacén" de materiales fabricados en otras de sus plantas, con el fin de facilitar su distribución desde Toro a distintos puntos de España. No obstante, la propiedad no descarta poner a la venta la fábrica toresana en un futuro.

Aunque Cerámica Cuesta Vila fue una de las empresas más pujantes de Toro y un nicho de empleo en la ciudad, en 2008 y por la crisis del sector de la construcción, la propiedad planteó un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) para 27 de los 34 empleados. Cuatro años después presentó otro extintivo para 14 de los 16 trabajadores que mantenía en plantilla.

En 2015, la fábrica retomó la producción de materiales cerámicos y de construcción tras unos años de "actividad mínima".

Sin embargo, Cerámica Cuesta Vila no logró remontar y superar las dificultades y, ahora, la extinción de la autorización ambiental supone el cese definitivo de la actividad de producción para una de las empresas más importantes en épocas pasadas del tejido industrial de Toro.