La bodega Luis Medina abre sus puertas tras la restauración de un espacio histórico del siglo XVI

Una nueva bodega abre sus puertas en Toro bajo el nombre de Luis Medina. Su dueño, el toresano, cocinero y ahora también empresario, Rafael Alonso López, de 43 años, restaura una bodega subterránea familiar del siglo XVI para convertirla en un nuevo proyecto enoturístico, que se suma a la oferta de la ciudad.

Alonso ha querido rendir homenaje a su bisabuelo paterno dando su nombre a la bodega. “Él elaboraba vino, lo vi desde muy pequeñito, lo que despertó mi interés por el mundo del vino”, añade. Produce sus propios vinos con el apoyo de la enóloga Sonia Casas, y actualmente cuenta con cuatro, dos tintos, un rosado y un blanco, con los nombres de Luis Medina, Perebes, Criscris y Diecisiete de Octubre respectivamente.

Una primera sala con barricas da la bienvenida a los visitantes, seguidamente, se accede a la bodega descendiendo por unas escaleras. Todo el recorrido está acompañado por una cuidada iluminación y una bonita decoración compuesta con enseres antiguos. El espacio se divide en dos salas: una alberga un gran lagar recién restaurado, presidido por una viga de pino de 15 metros, mientras que la otra está destinada a la zona de reposo y barricas. El frío preside este lugar, ya que la temperatura se mantiene en torno a los 13 grados durante todo el año.

Rafael Alonso López en su bodega. / Rocío Gato

Este nuevo espacio ha quedado inaugurado tras un acto previo con aperitivo de bienvenida, acompañado de familiares, amigos, autoridades y profesionales del sector vitivinícola. Se trata de un proyecto que comenzó en 2020 y que, según Alonso, es “un sueño hecho realidad, tras seis años de mucho esfuerzo y trabajo”. Así, la ciudad refuerza su oferta enoturística, donde también apostarán y pondrán el valor el producto local.

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La bodega cuenta con acceso a pie de calle y está situada en pleno centro, detrás del Ayuntamiento, en la calle Perezal, número 7. Las visitas guiadas pueden solicitarse a través del teléfono 660 79 77 89 o del correo electrónico bodegasluismedina@gmail.com.