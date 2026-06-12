Alcohólicos Anónimos celebra en Toro 91 años de ayuda y esperanza

La Casa de la Cultura ha acogido este viernes una charla de Alcohólicos Anónimos con motivo de su 91 aniversario, con la colaboración de varios alcohólicos que contaron su testimonio, acompañados de familiares. El encuentro sirvió para reconocer la extraordinaria labor que esta comunidad ha desarrollado durante más de nueve décadas, ofreciendo apoyo, esperanza y acompañamiento a miles de personas que han afrontado el desafío de la adicción al alcohol.

Su trabajo pone en valor principios como la solidaridad, la responsabilidad y la capacidad de superación personal, fundamentales para cumplir con su principal propósito: ayudar a quienes sufren esta enfermedad. Los miembros de Alcohólicos Anónimos dieron la bienvenida a esta jornada de encuentro, reflexión y aprendizaje, concebida para seguir sensibilizando a la sociedad sobre la importancia del apoyo comunitario en los procesos de recuperación.

El lema elegido para este aniversario es ”Mantenernos sobrios y ayudar a otros alcohólicos a alcanzar la sobriedad”. Se define como una comunidad de personas que comparten su experiencia, fortaleza y esperanza con el objetivo de resolver este problema y ayudar a otros a recuperarse del alcoholismo. Está abierta a personas de todas las edades y condiciones, el único requisito para formar parte del grupo es el deseo de dejar de beber, “no pedimos nada más”, señalaron.

Explicaron que el alcoholismo es una enfermedad de cuerpo, mente y emociones, provocando que quienes la padecen pierdan el control sobre el consumo. Recordaron que la Organización Mundial de la Salud reconoce el alcoholismo como una enfermedad desde la década de los sesenta y destacaron que, aunque no tiene cura, sí puede detenerse. Asimismo, subrayaron que no distingue entre hombres y mujeres ni entre jóvenes y mayores.

Una de las participantes relató su propia experiencia, “lo importante ahora es cómo me estoy recuperando. Yo sola no pude afrontar esta situación, a pesar de haberlo intentado muchas veces. Fue mi familia quien me dio un ultimátum”. También destacó el valor humano del grupo al asegurar que “dar y recibir amor aquí también es muy importante”.

Alcohólicos Anónimos expresó, junto al Ayuntamiento de Toro, su agradecimiento a todas las personas que forman parte de este proyecto, especialmente a quienes, con su testimonio y compromiso, ayudan cada día a que otros encuentren el camino hacia una vida más saludable, plena y libre de alcohol.