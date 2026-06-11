Cristales rotos, suciedad, desconchones y medios anticuados evidencian el "abandono" del servicio de fisioterapia en Toro

Pintadas, cristales rotos, zonas llenas de óxido, basura acumulada en escaleras y rampa, desconchones o "aparatos que chirrían" y que están anticuados.

Estas son algunas de las deficiencias detectadas por Ahora Decide en el servicio público de fisioterapia en Toro, en el que tan solo "se salvan" los profesionales que atienden a los pacientes.

Ante la situación de "abandono" del servicio, que se presta en el antiguo centro de salud de Toro, Ahora Decide exige a la Junta que apruebe una partida presupuestaria para remodelar las instalaciones, modernizar el servicio con un equipamiento nuevo o mejorar la limpieza del edificio y del entorno.

Restos de óxido en una de las puertas del edificio en el que se presta el servicio. / Cedida

Del mismo modo, reclama que el servicio sea dotado con más profesionales para garantizar una atención más personalizada a los ciudadanos de Toro y su alfoz que precisan un tratamiento de rehabilitación.

Ahora Decide fundamenta su exigencia a la Junta en que "la primera impresión" de la visita realizada a las instalaciones es de "abandono y suciedad".

En concreto, cuestiona que las escaleras y la rampa de acceso al edificio "están llenas de basura" y dan la impresión de que "hace res meses que no se barren". Además, la puerta de entrada "está llena de pintadas, con cristales rotos y zonas llenas de óxido".

Otras deficiencias detectadas son techos en los que la pintura está desprendida en muchos rincones, especialmente junto a los fluorescentes", mientras que en algunas zonas de las paredes "faltan azulejos" y se pueden apreciar desconchones provocados por las humedades.

Desconchones en la pintura de las instalaciones en las que los pacientes reciben rehabilitación. / Cedida

Además, en la sala en la que los pacientes realizan la rehabilitación "los aparatos chirrían cuando se usan" y, según Ahora Decide, es probable que el equipamiento acumule más de 30 años de antigüedad, a pesar de tratarse de un servicio que "necesita mucha gente" de Toro y su alfoz.

De hecho, como subraya, "es habitual que más de 40 personas utilicen las instalaciones cada mañana" y que el fisioterapeuta tenga que atender a la vez a una docena de usuarios.

"Lo único que se salva de este servicio son sus profesionales, de los que todo el mundo habla muy bien", asevera Ahora Decide, por lo que reclama a la Junta que remodele las instalaciones y modernice el equipamiento para prestar un mejor servicio a los toresanos.