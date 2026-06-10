Memoria y futuro: Toro pone el broche de oro a la Semana de las Personas Mayores

Cruz Roja ha clausurado este miércoles en la plaza de San Francisco de Toro la semana de las Personas Mayores con una emotiva exposición, talleres tecnológicos y una feria de ayudas técnicas para mejorar su calidad de vida.

Este evento ha servido como cierre de las numerosas actividades que Cruz Roja realiza a lo largo del año con personas mayores, ya que Zamora es una de las provincias más envejecidas de España. Una de las actividades desarrolladas este miércoles en la jornada de clausura de la semana ha sido una exposición , que ha girado en torno a dos ejes fundamentales: honrar el pasado y facilitar el futuro.

Durante la inauguración de la jornada, el alcalde de Toro, Carlos Rodríguez, elogió la “labor importante” que realiza tanto Cruz Roja como todos sus voluntarios. Además, reafirmó la colaboración estrecha del Ayuntamiento con la organización, demostrando que proteger a nuestros mayores es una tarea de todos.

El tesoro de la memoria

Uno de los momentos más emotivos y especiales de la mañana ha sido la apertura de la exposición fotográfica y narrativa “Toda una vida”. Iris Gómez Furones, trabajadora del área de funciones cognitivas deterioradas y responsable de esta iniciativa, ha explicado que la muestra nace de un cuaderno biográfico trabajado a lo largo de estos meses. La exposición se compone de fotografías personales, textos con vivencias y una pequeña biografía de los protagonistas.

Por su parte, Luis Güete, responsable provincial de Cruz Roja, ha subrayado la importancia de esta exposición para las nuevas generaciones: “La gente que tiene ahora 14,15 ó 20 años ve a una persona de 80 años y no ve toda su experiencia, esfuerzo o dificultades”. Además, ha destacado las barreras que tuvieron que superar, como emigrar a otras zonas o irse a trabajar a la ciudad con 14 años.

La propia exposición ha tocado de cerca a los propios toresanos. El alcalde ha compartido con gran orgullo que una de las protagonistas de la exposición es su abuela y, por lo tanto, ha revivido recuerdos de su familia.

La brecha digital en la España vaciada

El otro gran pilar de la jornada ha sido una feria técnica y tecnológica. Rocío de los Santos, trabajadora social de Cruz Roja, ha presentado la furgoneta tech track, una oficina móvil empleada para desplazarse por la España vaciada y llegar a los usuarios de diferentes pueblos.

Además, a lo largo de esta jornada se ha apostado por la alfabetización digital, con el objetivo de evitar el aislamiento de los mayores. Por este motivo, durante la jornada se ha impartido una charla en la que se han dado consejos acerca del uso del teléfono móvil, el uso de dispositivos estilo Alexa para que las personas mayores de 65 años no se sientan solas y también, se les ha enseñado a usar la aplicación de Sacyl para ayudarles a la hora de realizar cualquier trámite sanitario.

El reto del voluntariado rural

Además del apartado tecnológico, Cruz Roja desplegó en la feria una gran variedad de productos de apoyo y de ayudas técnicas. El objetivo es ayudar a mantener la autonomía de las personas con problemas físicos o sensoriales, de tal manera que puedan realizar actividades cotidianas de manera sencilla.

Sin embargo, llegar a todos los rincones es todo un desafío. Lorena Bañuelos, presidenta Cruz Roja en Toro, ha recordado que “el voluntariado en el medio rural es complicado porque no se puede llegar a todos los lugares, ya sea por falta de gente o por problemas de accesibilidad”. En este sentido recordó que Toro cuenta con un voluntariado activo, pero “toda ayuda es bienvenida”.

Un compromiso social inquebrantable

Este evento también ha servido para recordar una fecha muy importante: el día 15 de junio, Día Internacional contra el Maltrato de las Personas Mayores. Luis Güete ha indicado que “uno de los derechos fundamentales de los mayores es que estos sean tratados con dignidad, sin pensar que por ser mayores merecen menos respeto que una persona de 30 o de 50 años”.

Este ha sido un mensaje contundente que resume a la perfección el espíritu de esta propia jornada: proteger, respetar, cuidar y acompañar a las personas que nos han dado, literalmente, “toda una vida”.