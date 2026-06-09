Ya hay fecha de apertura para la piscina municipal de Toro, y el primer día será gratis

La Piscina Municipal de Toro abrirá sus puertas el próximo jueves 18 de junio. Se trata de una de las instalaciones más importantes de la ciudad para el ocio, el deporte y la convivencia, además de acoger diferentes actividades durante toda la temporada de verano. Como viene siendo habitual año tras año, el acceso al recinto durante el primer día será gratuito, siendo la hora de apertura a las 15:00. El resto de la temporada abrirá todos los días, desarrollando su actividad en desde las 11:30 a 20:30 horas.

El alcalde y concejal de Deportes, Carlos Rodríguez Casares, anima a todos los vecinos a disfrutar de las instalaciones. “Esperamos tener una buena temporada de verano, que se respeten las normas de convivencia de manera responsable y que se contribuya al buen funcionamiento de este servicio”. Asimismo, recuerdan que seguirá siendo obligatorio el uso de gorro de baño para acceder a ambos vasos de la piscina y ducharse previamente antes del baño, con el fin de garantizar mejores condiciones y medidas de higiene para todos los usuarios.

Las entradas diarias tendrán un coste de 1 euro para niños de 4 a 12 años, 1,50 euros para jóvenes de 13 a 16 años y 2,20 euros para mayores de 16 años. Manteniéndose las tarifas diferenciadas por edades y para familias numerosas, también se ofrecerán abonos para 15 días y carnés de temporada, tanto individuales como familiares.

Labores de limpieza

En estos momentos, el equipo de mantenimiento, tras el vaciado, se encuentra realizando las labores de limpieza de ambas piscinas. Desde la Concejalía de Obras, Ruth Martín Alonso asegura que las mejoras integrales de los vestuarios, botiquín y taquillas, comenzadas el pasado mes de febrero, estarán terminadas para esa fecha. “La instalación eléctrica se terminará a lo largo de esta semana; se ha colocado aire acondicionado, los suelos antideslizantes ya se han finalizado y en estos momentos se está procediendo al montaje del mobiliario por una empresa especializada”. Una actuación que ha supuesto un coste de ejecución de 246.380 euros, IVA incluido.

En la Oficina Municipal de Turismo, situada en la Plaza Mayor, se podrán solicitar y recoger los carnés y abonos a partir del martes 9 de junio, en horario de 10:00 a 14:00 horas y de 16:00 a 19:30 horas, de martes a sábado. Desde el Ayuntamiento de Toro reafirman su compromiso con la promoción de hábitos de vida saludables, el fomento de la actividad física y la puesta a disposición de espacios públicos de calidad que contribuyan al bienestar de los ciudadanos durante el verano.