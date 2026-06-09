El Archivo Municipal de Toro abre sus puertas para mostrar siglos de historia documental

Las puertas del Archivo Municipal de Toro, ubicado en el Arco del Postigo, se abrieron con motivo del Día Internacional de los Archivos, una iniciativa que se celebra desde hace cinco años en la ciudad. El edificio, cargado de historia e inaugurado en 1990, acogió una visita guiada presentada por Cristina Tamames, directora de la Casa de Cultura de Toro, en la que participaron una veintena de personas inscritas previamente.

Muebles que albergan los documentos del archivo de Toro. / Rocío Gato

Un antiguo mueble fichero procedente de la Biblioteca de Toro, la bienvenida nada más entrar. Los visitantes pudieron conocer las distintas estancias del edificio, desde las que también se aprecia parte del segundo recinto amurallado de la ciudad, un espacio que ha desempeñado diversas funciones a lo largo de su historia.

Como anécdota, Tamames recordó que el grupo de Boy Scouts que existió en Toro hace algunos años solicitó información sobre un cobro que les correspondía y que había sido aprobado en un pleno municipal. “Tuvimos que buscarlo entre diez libros de actas”, explicó. Durante la visita pudieron contemplarse documentos relacionados con el proyecto de obras del Mercado, expedientes de la Mesta, planos de la llegada del ferrocarril a Toro, un reglamento de actos oficiales del Ayuntamiento y un documento sobre el denominado “plato único” de los restaurantes, cuyos beneficios se destinaban a obras de beneficencia.

Visita guiada al archivo histórico del Ayuntamiento de Toro / Rocío Gato

Este inmueble no tiene un uso diario y su gestión corre a cargo del personal de la Casa de Cultura. No obstante, cualquier ciudadano tiene derecho a solicitar la consulta de la documentación que conserva. Los archivos tienen tres etapas, el vivo o actual, que alberga docuemtnos de los últimos cinco años; el intermedio , al que pasan los documentos con más de un lustro de vida, y a partir de los treinta años ya pasan a formas parte del archivo histórico.

Antiguos tomos del Archivo Histórico de Toro / Rocío Gato

Conserva toda la documentación relacionada con la gestión municipal. Sin embargo, únicamente se mantienen documentos posteriores a 1761 debido a un incendio que afectó al Ayuntamiento. Entre las piezas más antiguas destaca un libro de impuestos sobre el cobro de la miaja fechado en 1503.

Uno de los principales usuarios del archivo ha sido tradicionalmente la Concejalía de Obras, ya que gran parte de la documentación solicitada está relacionada con actuaciones urbanísticas que afectan directamente a los ciudadanos. También son frecuentes las consultas de padrones y censos. Con el objetivo de garantizar una mejor conservación, buena parte ya han comenzado a digitalizar, un proceso que continuará en los próximos años.