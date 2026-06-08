La Semana de las Personas Mayores de Cruz Roja arranca en Toro con este mensaje: "envejecer no es apartarse"

"Las personas mayores importan, su bienestar importa, y su lugar en la comunidad importa". Con estas palabras, la presidenta de la Asamblea Comarcal de Cruz Roja, Lorena Bañuelos Jiménez, ha inaugurado este lunes en Toro la Semana de las Personas Mayores.

Destacó Bañuelos que, las jornadas servirán para "compartir, aprender, cuidarnos y disfrutar", a la vez que recalcó que "trabajar con personas mayores en entornos rurales como Toro significa, ante todo, estar cerca de los hogares, de las rutinas y de las necesidades reales y cotidianas".

En este sentido, recordó que, en el medio rural, en el que "a veces, las distancias pesan más", en el que el acceso a los recursos "puede ser más díficil" y donde el riesgo de la soledad no deseada "se vive con más silencios que palabras". Por estos motivos, Cruz Roja "quiere ser compañía, apoyo y red".

Al acto de inauguración, celebrado en la sede de Cruz Roja, también asistieron el concejal del Ayuntamiento de Toro, Francisco Rodríguez, y Luis Güete Tur, responsable provincial del programa "Persona Mayor".

Güete mostró abiertamente su alegría por participar en la jornada inaugural de la Semana de las Personas Mayores en Toro y destacó que la iniciativa "representa a la gente a la que llegamos durante todo el año", a través de las diferentes actividades que organiza Cruz Roja. De hecho, precisó que "vamos cumpliendo muchos años y eso significa que vamos creciendo", a la vez que recordó que "todas las semanas realizamos trabajos incluso en los pueblos mas pequeños".

Por otra parte, el responsable provincial del programa "Persona Mayor" recordó que Cruz Roja es una "extensión" de la familia de las personas a las que atiende, especialmente de aquellas que "se sienten solas".

Participantes en las jornadas siguen con atención el acto inaugural. / Rocío Gato

Para celebrar la Semana de las Personas Mayores en Toro, Cruz Roja ha diseñado un amplio y variado programa de actividades que combina salud, cultura, movimiento, tecnología y memoria, a partir de una idea sencilla: "envejecer no es apartarse".

De hecho, los principales objetivos de la iniciativa son promover el envejecimiento activo, la participación social y el bienestar emocional, además de visibilizar la importancia de acompañar a las personas mayores, especialmente en el medio rural, donde la dispersión geográfica y las dificultades de movilidad pueden aumentar el riesgo de aislamiento.

La jornada inaugural prosiguió con una charla sobre los beneficios de la música en la salud emocional, con aprendizaje y memoria, de la mano de Raúl García, profesor de saxofón de la Escuela de Municipal de Música de Toro.

Acto seguido, los asistentes compartieron un aperitivo y la primera jornada fue clausurada con “Ritmo y salud”, un taller de zumba impartido por David Alfageme, instructor fitness.

Las jornadas proseguirán este martes con un encuentro poético a cargo del escritor Agustín de Andrés, que tendrá lugar a las 11.00 horas, y que dará paso a un concurso de almuerzos saludables con degustación entre las personas participantes, premio a la tapa más sabrosa y elaborada y reconocimiento a todas las personas que se animen a participar, promoviendo hábitos saludables desde lo cotidiano y lo cercano.

El broche a la Semana de las Personas Mayores tendrá lugar el miércoles 10 de junio con una jornada especialmente participativa y práctica. A las 10.30 horas será inaugurada en la Plaza de San Francisco la exposición “Toda una vida”, que recorre una parte de los recuerdos de las personas usuarias del taller de estimulación cognitiva en Toro.

A las 11.00 horas, en la misma plaza, será inaugurada la Feria Técnica y Tecnológica para Personas Mayores, que incluirá a las 11.15 horas un taller de “Iniciación y utilidades de Alexa”, a las 12.00 un taller sobre productos de apoyo y su utilización para mejorar la vida diaria, y a las 13.00 horas una sesión dedicada a dispositivos y servicios relacionados con la teleasistencia.