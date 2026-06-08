Humedades, malos olores y problemas de presión del agua: las quejas de los vecinos de Tagarabuena tras las obras en la travesía

Malos olores, humedades y problemas de presión del agua. Estos son algunos de los problemas que vecinos de Tagarabuena han trasladado en la tarde de este lunes al equipo de Gobierno de coalición en una reunión celebrada en el Ayuntamiento, deficiencias detectadas tras la ejecución de las obras de renovación de la travesía del barrio toresano.

En el encuentro han participado el alcalde, Carlos Rodríguez; la concejala de Obras y Urbanismo, Ruth Martín, y el concejal de Coordinación del barrio de Tagarabuena, Javier Gómez Valdespina, así como vecinos de Tagarabuena afectados.

La reunión ha permitido a las autoridades locales conocer de primera mano los principales problemas que afectan al barrio toresano. En concreto, los vecinos trasladaron al alcalde y a los dos concejales su preocupación por la situación de 17 viviendas que comparten problemas de humedades, malos olores y deficiencias en la presión del suministro de agua.

Tras escuchar las demandas de los vecinos, el Ayuntamiento de Toro solicitará de manera conjunta un encuentro con el delegado territorial de la Junta de Castilla y León en Zamora, Fernando Prada, con el objetivo de abordar los problemas y determinar las posibles soluciones que puedan ponerse en marcha desde las administraciones competentes, así como los plazos estimados para su ejecución.

Una vez finalizado el encuentro con los vecinos, el alcalde destacó la importancia de actuar con rapidez para encontrar una respuesta eficaz a las demandas de los vecinos. Por último, Rodríguez subrayó que el problema de la travesía de Tagarabuena es una cuestión prioritaria para el equipo de Gobierno, "por lo que seguiremos trabajando y coordinándonos con otras administraciones para avanzar en su solución".