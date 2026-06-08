La Diputación invierte 800.000 euros en la renovación de la carretera que une Vezdemarbán y Belver de los Montes

Reforzar la seguridad vial y mejorar las condiciones de circulación en la carretera ZA-V-2315, que conecta Vezdemarbán y Belver de los Montes. Este es el objetivo de las obras de acondicionamiento y refuerzo del firme de la carretera que ejecutará la Diputación de Zamora, con un presupuesto base de licitación que asciende a 799.937 euros.

La institución provincial ha convocado el procedimiento para licitar las obras previstas y las empresas interesadas en participar disponen de un plazo de 20 días naturales para presentar sus propuestas.

El proyecto prevé actuaciones a lo largo de un tramo de 10 kilómetros, que arranca en la salida de la localidad de Belver de los Montes y finaliza en la entrada de Vezdemarbán. La calzada actual tiene un ancho pavimentado de 5 metros, con bermas en ambos márgenes que amplían la plataforma hasta entre 5,5 y 6 metros.

El pavimento muestra un avanzado estado de desgaste, con baches y fisuras, que comprometen las condiciones de seguridad para la circulación.

Otras actuaciones

Las obras que se ejecutarán en la vía incluyen la extensión de una capa de mezcla bituminosa en caliente de 5 centímetros de espesor, sobre la calzada existente, previa aplicación de emulsión termo adherente y el fresado puntual del firme en los encuentros del tramo y en zonas específicas que lo requieran.

Además, se llevará a cabo el desbroce y la limpieza de arcenes y cunetas, reperfilando el terreno hasta 4 metros de ancho en ambos márgenes para eliminar la vegetación. Del mismo modo, se procederá a la limpieza y reparación de obras de drenaje transversales y pasos salva cunetas para garantizar un adecuado discurrir del agua y proteger la plataforma.

Finalmente, las obras contemplan mejoras en la señalización, manteniendo las señales existentes en buen estado, al margen de colocar barreras de seguridad en los puntos en los que sean necesarias.

La actuación prevista en la vía que conecta Vezdemarbán y Belver de los Montes refuerza el compromiso de la Diputación de Zamora con la mejora de la red provincial de carreteras, favoreciendo la conectividad y la seguridad de los vecinos y visitantes de la provincia.