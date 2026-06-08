Diana Medina estrena en el Teatro Fundos Latorre el montaje "más complejo" de su carrera

La actriz toresana Diana Medina ha estrenado en el Teatro Fundos Latorre su último espectáculo, "Mammon't", que define como el "mas complejo" al que se había enfrentado hasta ahora, tras haber puesto en escena una veintena de obras en su tierra natal.

La historia que ha inspirado la nueva propuesta teatral, que Medina dirige con Adrián Manrique, fue narrada en primera persona y los propios narradores también formaron parte de la puesta en escena.

En "Mammon't" todos los actores son protagonistas de una historia, que parte de una autoficción previa creada por Nao Albet y Marcel Borrás, dos autores por los que Medina y Manrique sienten una profunda admiración.

De hecho, como reconoció la actriz toresana, "hablamos con ellos para que nos permitieran trabajar sobre su texto y reescribirlo desde nuestra propia perspectiva”.

El resultado fue una adaptación personal que reivindica el valor del teatro independiente y que invita a reflexionar sobre cuestiones tan actuales como la avaricia, la ambición y otros comportamientos presentes en la sociedad.

Los aficionados al teatro tendrán una nueva oportunidad de disfrutar del trabajo y del talento de Diana Medina el próximo 19 de julio, cuando represente el espectáculo de calle "Antona García. Heroína de Toro", en el que el resto de personajes serán interpretados por toresanos.