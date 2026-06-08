Cruz Roja Toro presenta y celebra “La Semana de las Personas Mayores”

"La Semana de las Personas Mayores” fue presentada durate la mañana del lunes 8 de Junio en la sede de la Cruz Roja de Toro. Al acto asistieron D. Luis Güete Tur, responsable provincial del programa Persona Mayor; D. Francisco Rodríguez Díez, concejal del Ayuntamiento de Toro; y Dña. Lorena Bañuelos Jiménez, presidenta de la AC de Toro, quien fue la encargada de comenzar la presentación. “Hoy inauguramos unos días para compartir, aprender, cuidarnos y disfrutar, pero también para lanzar un mensaje claro: las personas mayores importan, su bienestar importa, y su lugar en el comunidad importa. Trabajar con personas mayores en entornos rurales como Toro significa, ante todo, estar cerca de los hogares, de las rutinas y las necesidades reales y cotidianas. Aquí, donde a veces las distancias pesan más, donde el acceso a recursos puede ser más difícil, y donde el riesgo de soledad no deseada se vive con más silencios que palabras, Cruz Roja quiere ser compañía, apoyo y red”.

Guete, expresa su alegria de poder acompañarles durante esta jornada, "esta semana representa a la gente que llegamos durante todo el año a traves de las distintas actividades. Vamos cumpliendo muchos años y eso significa que vamos creciendo, todas las semanas realizamos trabajos incluso en los pueblos mas pequeños. Somos una extension de vuestra familia, estamos para lo que haga falta, queremos llegar a mas gente que se sienta sola y vosotros sois nuestra voz".

Han elaborado un programa que une salud, cultura, movimiento, tecnología y memoria, siempre desde una idea sencilla, envejecer no es apartarse, es seguir formando parte. La jornada continuó con una charla sobre los beneficios de la música en la salud emocional, con aprendizaje y memoria, de la mano de Raul García, profesor de saxofón de la Escuela de Municipal de Musica de Toro. Después compartieron un aperitivo y la mañana se cerró con “Ritmo y salud”, un taller de zumba con David Alfajeme, instructor fitness. Un encuentro poético a cargo del escritor Agustin de Andres tendra lugar este martes dia 9 a las 11:00h, seguidamente un concurso de almuerzos saludables. Una exposición bajo el titulo "Toda una vida" se inaugurara en la Plaza de San Francisco a las 10:30h y diferentes talleres tendrán lugar a lo largo de mañana. Cruz Roja Toro agradece la colaboración y el apoyo del Ayuntamiento de Toro, así como la dedicación de trabajadores y voluntarios, cuya implicación hace posible el desarrollo de todas estas iniciativas.