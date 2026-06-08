El Carnaval de Verano ya tiene fecha

Un año más, la Asociación Cultural Cermeña celebra su ya tradicional “Carnaval de Verano”, que tendrá lugar el sábado 11 de julio. La fiesta cambia de ubicación respecto a su última edición y se celebrará en el patio del Magdalena de Ulloa. La temática elegida por la organización es “Antiguas Civilizaciones”, manteniendo la costumbre de dedicar a cada evento un disfraz diferente.

Como es habitual, dará comienzo en la Plaza Mayor a las 21.45 horas. Desde allí, acompañados por una charanga, todos los asistentes que deseen sumarse a esta fiesta participarán en un desfile que recorrerá las calles del centro hasta llegar al recinto. El precio de la entrada será de 3 euros para quienes acudan disfrazados, 5 euros para quienes asistan sin disfraz y gratis para los socios.

La música correrá a cargo de ocho DJs, en su mayoría locales, que serán los encargados de animar esta edición. La organización irá desvelando próximamente más detalles sobre el cartel, junto con alguna novedad. Colabora Ayuntamiento de Toro, a quienes sus organizadores agradecen su colaboración.