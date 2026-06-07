Toro revive la fiesta del Corpus Christi entre altares, aromas florales y devoción

El aroma a pétalos de rosa, romero y tomillo han impregnado este domingo las calles de Toro durante el Corpus Christi, una fiesta que se ha consolidado como una de las más solemnes y entrañables de cuantas se celebran en la ciudad.

Como en tantas otras fiestas de Toro, los ciudadanos son el alma de la celebración y participan activamente en los actos que cada año organiza la Archicofradía del Corpus Christi, fundada en 2011 tras recoger el testigo de cinco hermandades ya desaparecidas y que existieron en distintas parroquias de Toro.

Desde el pasado jueves, la Archicofradía ha celebrado el Corpus Christi con el triduo eucarístico en la Colegiata, en el preludio del acto central de la celebración: la procesión por las calles de la ciudad.

En las horas previas a la eucaristía oficiada en la Colegiata y a la salida de la procesión, niños, jóvenes y adultos se volcaron en engalanar la ciudad con vistosos altares a lo largo del recorrido, con algún "guiño" a la visita del Papa León XIV a España, como el decorado por la Asociación del Santo Sepulcro y la Soledad. Además, los toresanos adornaron los balcones y sembraron las calles con pétalos de rosa, tomillo y romero.

Los preparativos dieron paso a la solemne eucaristía celebrada en la Colegiata y, acto seguido, la procesión inició su recorrido desde el atrio del templo.

GALERÍA | La procesión del Corpus Christi de Toro, en imágenes / M. J. Cachazo

La cruz parroquial abrió el solemne desfile, seguida de los niños y niñas que este año han recibido la Primera Comunión. A continuación, representantes de las distintas cofradías de la ciudad, tanto las de Semana Santa y las de Gloria iniciaron el recorrido fijado para la procesión, en la que portaron sus estandartes, insignias y varas.

Acto seguido, los toresanos revivieron uno de los momentos más emotivos de la celebración, la salida de la Custodia por el atrio de la Colegiata, durante la que volvió a sonar la "Alborada" del compositor toresano David Rivas, interpretada con flauta y tamboril por Luis Antonio Pedraza, acompañado por la Banda de Música La Lira.

A pesar de las elevadas temperaturas, numerosos toresanos no faltaron a la cita con la tradición y se congregaron en las calles del recorrido por el discurrió la procesión que, este año, fue modificado para evitar posibles percances por las obras de renovación que se están ejecutando en algunas vías.

Sin duda, uno de los momentos más emotivos del paso del desfile fue la bendición de los recién nacidos en el altar situado a la altura de la iglesia de San Pedro del Olmo.

Acto seguido, la comitiva prosiguió el recorrido hasta la plazuela de San Salvador, en la que la Custodia fue girada hacia el convento de Santa Sofía recreando la tradicional venia.

La procesión culminó en la Colegiata tras completar el recorrido marcado para una celebración en la que los toresanos volvieron a implicarse activamente. Además, demostraron que cada año se entregan más para ensalzar una fiesta que contribuye a forjar la unidad de cofradías y vecinos en torno a la fe y la tradición.