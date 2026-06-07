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Toro, punto de encuentro de expertos en música e historia del arte

Unas jornadas promovidas por Christos Kanellos analizan la viola medieval a partir de representaciones conservadas en el patrimonio de Castilla y león

Navarro Talegón explica las arquivoltas del Pórtico de la Majestad. | M. J. C.

Navarro Talegón explica las arquivoltas del Pórtico de la Majestad. | M. J. C.

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M. J. Cachazo

Toro

Durante tres días, Toro se ha convertido en el punto de encuentro de expertos en diferentes disciplinas como historia del arte, musicología, organología o luthería, que han participado en las jornadas promovidas por Christos Kanellos y centradas en el estudio integral de la viola medieval, a partir de las representaciones conservadas en el patrimonio artístico de Castilla y León.

Tras la inauguración el pasado viernes en la Casa Municipal de Cultura de una exposición para la que Kanellos ha recreado diversas violas medievales, los participantes en las jornadas compartieron el sábado un amplio programa de actividades, que fueron inauguradas con una visita guiada a la Colegiata, de la mano del historiador José Navarro Talegón.

Durante el recorrido, los asistentes pudieron admirar diferentes representaciones de instrumentos musicales en arquivoltas de la portada norte o en el Pórtico de la Majestad del templo.

Christos Kanellos explica en las jornadas su trabajo de investigación. | M. J. C.

Christos Kanellos explica en las jornadas su trabajo de investigación. | M. J. C.

Acto seguido, los participantes se dirigieron a la Casa de Cultura, en la que Kanellos expuso parte del contenido de un estudio de investigación en el que, desde febrero, trabaja en Toro y que se centra en la viola medieval en las fuentes iconográficas de Zamora, Salamanca y Segovia, desde el siglo XI hasta el XIII.

En el marco de la investigación, Kanellos ha reconstruido diversos modelos de viola medieval documentados en el territorio, que desvelan además los criterios empleados en su construcción y permiten explorar sus posibilidades sonoras mediante la interpretación musical.

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Las jornadas serán clausuradas este domingo con varias charlas que se impartirán en la Casa Municipal de Cultura relacionadas con la organología, la luthería y la interpretación musical.

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