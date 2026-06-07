El Archivo Municipal de Toro abre sus puertas para mostrar los fondos que custodia

Con motivo de la conmemoración el martes 9 de junio del Día Internacional de los Archivos, el de Toro volverá a abrir sus puertas a las personas interesadas en conocer los documentos que custodia y a descubrir las diferentes estancias de un edificio, el Arco del Postigo, cargado de historia.

La visita guiada al Archivo Municipal dará comienzo a las 17.00 horas y las plazas son limitadas. Las personas interesadas en participar en la actividad ya pueden inscribirse en el correo electrónico casacultura@toroayto.es, en el WhastApp 980 69 01 08 en la Biblioteca de Toro.

Durante el recorrido guiado por el Archivo Municipal, los participantes podrán conocer que el Arco del Postigo custodia más de 2.200 libros y más de 1.700 cajas con legajos de documentación histórica.

Además, los visitantes podrán conocer las distintas estancias de un edificio histórico, situado en el segundo recinto amurallado de Toro, y que ha cumplido distintas funciones como sede de la concejalía de Obras y Urbanismo y, en los últimos años, la de Archivo Municipal.

Los fondos que almacena el Arco del Postigo están a disposición de investigadores, aficionados a la historia o personas que precisan acceder a determinada documentación.

El Archivo Municipal contiene información relacionada con la gestión del Ayuntamiento, aunque por el incendio de 1761, tan solo se conservan documentos posteriores a ese año, excepto un libro de pago de impuestos fechado en 1505, en el que todavía se aprecian las huellas del fuego.

Otros fondos que despiertan un especial interés entre los visitantes del Archivo Municipal son un documento que refleja el nombramiento de Francisco Franco como hijo adoptivo de Toro o el que recrea un acuerdo adoptado por el Ayuntamiento para rendir un homenaje al actor toresano Carlos Latorre.

De los legajos custodiados en el edificio también destacan otros fondos de gran valor como el Catastro de Ensenada relativo a Toro y a la localidad vallisoletana de Tiedra, documento considerado como “la primera estadística” creada en España.

Estos y otros fondos podrán ser admirados por los visitantes que participen en la visita programada para este martes 9 de junio con la que Toro se sumará a la celebración del Día Internacional de los Archivos.