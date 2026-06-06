El Ayuntamiento busca emprendedor para explotar el "chiringuito" de la piscina de Toro

El Ayuntamiento de Toro busca a emprendedores dispuestos a trabajar durante el verano en el recinto de la piscina municipal.

Por este motivo, mediante resolución de Alcaldía, acaba de convocar el el procedimiento para adjudicar el contrato de explotación del "chiringuito" del recinto de baño y de una barra de bar en Tagarabuena para eventos festivos como el vermú musical que, por primera vez, se celebrará en el barrio toresano durante las ferias de San Agustín.

Para adjudicar el contrato, el Ayuntamiento de Toro ha fijado un presupuesto base de licitación de 1.815 euros, incluido el IVA.

En el proceso de licitación del contrato se tendrán en cuenta diferentes criterios de valoración y las personas interesadas en participar deben presentar sus ofertas en el Registro del Ayuntamiento de Toro, en un plazo de siete días naturales.

La apertura de las diferentes propuestas para explotar el "chiringuito" de la piscina y la barra de bar en Tagarabuena tendrá lugar en el plazo máximo de tres a cinco días hábiles, contados a partir de la fecha de finalización del registro.