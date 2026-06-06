La artista Yulia Bazhenova, primer premio del concurso nacional de pintura de Bodegas Fariña

La artista rusa Yulia Bazhenova ha sido distinguida este sábado con el primer premio del concurso nacional de pintura convocado por Bodegas Fariña para elegir la etiqueta que revestirá las 150.000 botellas de su vino más joven, “El Primero”.

En un acto celebrado este sábado en Toro, el director general de la bodega, Manuel Fariña, ha desvelado el fallo del jurado del certamen, que ha decidido conceder el primer premio, dotado con 3.000 euros, a Bazhenova, por su obra titulada “Alegría”.

Con su pintura, realizada en acrílico y ceras, la artista ha pretendido transmitir que el vino es “emoción y sentimiento”. En la obra premiada, Bazhenova también ha intentado recrear “el movimiento del vino cuando cogemos la copa” para beberlo, a través de colores de matices cálidos que recuerdan los “campos de cosecha”, mezclados con otros “limpios y puros” combinados con “contrastes oscuros”, que aportan profundidad y carácter.

Durante el acto de entrega de los premios, Fariña también desveló el nombre de los dos artistas que han sido reconocidos con una mención de honor. La primera ha sido concedida al pintor abulense, Paco Sanchidrián por su obra “Gran Acierto” y con la segunda ha sido distinguida la pintura “Un momento” de la artista madrileña, Esperanza Martínez de Salinas.

Los 40 artistas finalistas del certamen fueron invitados al acto de entrega de los premios y sus obras ya se pueden admirar en la exposición temporal de pintura que, hasta mayo de 2027, permanecerá abierta al público en las instalaciones de Bodegas Fariña, así como en la galería de la web de la bodega.

Elevada participación

El director general de la bodega destacó la elevada participación en el certamen nacional de pintura, que este año ha alcanzado las 290 obras. Además, recordó los orígenes del vino “El Primero” que la bodega comenzó a elaborar en 1995, por encargo de un cliente holandés que, además recomendó, revestir las botellas con etiquetas artísticas y llamativas.

En los primeros años, la bodega encargó a distintos artistas la creación de la etiqueta hasta que, en 2006, decidió convocar el concurso nacional de pintura, que ya se ha consolidado como un referente en el mundo del arte.

Fariña también destacó que, además de cuidar al detalle la etiqueta que reviste “El Primero”, la bodega también ha sido reconocida recientemente con varios premios por la calidad de su vino más joven.

En concreto, la Asociación de Periodistas Españoles ha reconocido al tinto de Fariña con el premio al mejor joven de España, la cuarta distinción en cinco años. Además, la Unión Española de Catadores ha concedido una medalla de oro al vino “El Primero”.