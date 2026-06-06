La actriz toresana Diana Medina regresa al Latorre con el espectáculo "Mammón’t"

La actriz toresana, Diana Medina, regresará este domingo, a las 19.00 horas, al Teatro Fundos Latorre para representar la obra "Mammón´t" . Medina protagoniza y dirige, junto a Adrián Manrique, la obra basada en el texto de Nao Albet y Marcel Borràs. La función propone una mirada contemporánea y original a través de una puesta en escena innovadora.

La sinopsis detalla que Mammón es el nombre del Dios de la avaricia e inspiró a Albet y Borràs para escribir una obra que relata guerras enfrentadas por el oro. El montaje no llegó a ser representado, ya que ambos autores cayeron en manos de la codicia en Las Vegas.

Dos fans de Mammón, Adrián y José, se plantean imitar a sus ídolos, pero en Benidorm, lugar en el que se encontrarán con personajes que cambiarán el rumbo de sus vidas.

Medina se reencontrará con el público toresano, con el que compartirá un nuevo proyecto cargado de matices y de complejidad, pero a la vez divertido y que reivindica el teatro independiente alejado de los grandes circuitos.

La actriz toresana ha destacado el trabajo en elenco y la creacción colectiva de todos los actores con los que este domingo en Toro compartirá el escenario del Teatro Fundos Latorre: Adrián Manrique, Jon Bermudez,José Loustres, Javier Retamal, Lourdes Arnay y Luque Guerrero

Las entradas para disfrutar de la nueva propuesta teatral de Diana Medina tienen un coste de 8 euros y se pueden adquirir en vivetoro.sacatauentrada.es o en las taquillas del liceo toresano