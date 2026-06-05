Toro recupera el sonido de las violas medievales con una exposición en la Casa de Cultura

Una completa selección de violas medievales de manufactura artesanal reconstruidas por el investigador, músico y musicólogo de origen griego, Christos Kanellos Malamás, conforman la exposición inaugurada este viernes en la Casa Municipal de Cultura y que se enmarca en unas jornadas que, durante el fin de semana, reunirán en Toro a expertos en instrumentos musicales y su representación en la iconografía del patrimonio de Castilla y León.

Hasta el 25 de junio, en la sala de la Fundación González Allende, se podrá admirar la muestra, que pone en valor el trabajo de los artesanos y luthiers y la importancia de instrumentos como la viola en la música medieval.

El concejal de Cultura, Javier López, presentó la exposición y agradeció a Kanellos que haya promovido en Toro la organización de las jornadas, en el marco de la investigación que está realizado sobre instrumentos de la Edad Media, que se conservan en esculturas o pinturas del patrimonio que atesora Castilla y León y que también aparecen representados en el monumento más representativo de la ciudad, la Colegiata.

Por su parte, Kanellos reconoció que el punto de partida de su estudio se basa en descifrar "fuentes" antiguas, que es preciso interpretar y "dialogar con ellas" para reconstruir lo que representan, en este caso, instrumentos como la viola. Por tanto, su investigación y reconstrucción de violas se articula en torno a la musicología, la iconografía y la luthería.

En la presentación de la muestra, Kanellos también explicó el proceso de recreación de las violas, en el que confiere especial a la adaptación de las formas para que se puedan tocar y al "vaciado" de la madera.

"Pieza única"

En este sentido, precisó que todos los instrumentos que conforman la exposición han sido realizados a partir de una pieza única de madera, tras un trabajo previo de estudio de la geometría y de plasmar las distintas piezas en dibujos. Además, reconoció que para reconstruir muchas de las violas exhibidas ha empleado madera antigua reciclada, a la vez que matizó que "la seca es la más valiosa" para conseguir una mejor sonoridad y acústica.

Desde finales de febrero, Kanellos trabaja en Toro en su proyecto de investigación, que abarca el estudio de instrumentos musicales de cuerda frotada en el patrimonio de Zamora, Salamanca y Segovia. Una de sus fuentes principales de estudio es la Colegiata de Toro, en cuyas portadas aparecen representados músicos con distintos instrumentos medievales.

No obstante, reconoció que los de cuerda frotada son que aparecen más veces más representados en esculturas, pinturas o manuscritos de iglesias de Castilla y León.

Las piezas expuestas muestran distintas maneras de interpretar las fuentes medievales a través de la construcción artesanal , entendiendo la madera no como un soporte pasivo, sino como un elemento vivo que condiciona la forma, la acústica y la estética del instrumento.

La muestra sobre violas medievales permanecerá abierta hasta el 25 de junio, de lunes a viernes, en horario de 10.00 a 13.00 y, por la tarde, desde las 16.30 hasta las 20.00 horas.