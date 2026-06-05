Toro programa espectáculos de teatro, danza, magia, música y humor para el segundo semestre en el Latorre

Teatro, música, danza, humor y magia. Estos son los ingredientes de la completa y variada programación del Teatro Fundos Latorre para el segundo semestre del año, en el que la novedad es un espectáculo de teatro de calle inspirado en la toresana Antona García.

El concejal de Cultura, Javier López, ha presentado este viernes la programación del segundo semestre, que será inaugurada el 19 de julio con la representación del espectáculo de calle, “Antona García. Heroína de Toro”, que se enmarca en los actos organizados este año para conmemorar el 550 aniversario de la Batalla de Toro.

La actriz toresana, Diana Medina, dirige y protagoniza el montaje teatral de calle, que se representará en distintos enclaves históricos de la ciudad y en el que el resto del reparto lo integran vecinos de Toro que colaboran en el novedoso montaje.

La programación del Teatro Fundos Latorre proseguirá el 25 de agosto con la ya tradicional representación de las fiestas de San Agustín. Este año, la obra elegida, que se representará en dos funciones a las 21.00 y a las 23.00 horas, es “Pijama para seis”, en la que el protagonista es el conocido actor Gabino Diego.

El 6 de septiembre, el actor con raíces toresanas, Adrián Cumbres, presentará en la ciudad un monólogo de teatro contemporáneo que lleva por título “Somos polvo de estrellas”.

Del 12 al 26 de septiembre Toro recordará al director de orquesta Jesús López Cobos con la séptima edición del festival de música clásica que lleva su nombre y en el que, un año más, participará la Orquesta Sinfónica de Castilla y León (Oscyl), entre otras formaciones y músicos.

Para el mes de octubre, la concejalía de Cultura ha programado dos espectáculos para adultos. El primero será ofrecido el 6 de octubre por Edén Serrano, que compartirá con el público un divertido monólogo, mientras que el 31 de octubre, los aficionados podrán disfrutar del montaje clásico “Don Juan Tenorio”.

Cartel promocional de la programación del segundo semestre en el Teatro Fundos Latorre. / Cedida

La música también ocupa un lugar destacado en la agenda cultural y el 7 de noviembre el Teatro Fundos Latorre acogerá el espectáculos “Noches encendidas”, un tributo a Queen y a Michael Jackson. El día 28 de noviembre, Morfeo Teatro representará en Toro el montaje “El Cid, casi la verdad”.

Ya en diciembre, la Escuela Profesional de Danza de Castilla y León actuará el día 11 en Toro con un espectáculo en el que repasará varias épocas y estilos de esta disciplina artística, desde la danza contemporánea, el ballet o el flamenco. Al día siguiente, el humor regresará al Teatro Fundos Latorre con la obra “Cosas de papá y mamá”, que pondrá en escena el grupo zamorano “La Tijera”.

Los aficionados al flamenco podrán disfrutar el 20 de diciembre de la tradicional “Zambomba Flamenca Jerezana”. El último espectáculo para adultos incluido en la agenda cultura es “Los habitantes de la casa deshabitada”, la clásica comedia de Enrique Jardiel Poncela, que se representará en Toro el día 26 de diciembre.

Por otra parte, el concejal de Cultura, adelantó los espectáculos que acogerá el Teatro Fundos Latorre durante el segundo semestre del año y dirigidos a un público infantil y familiar. Así, los pequeños aficionados podrán disfrutar el 25 de octubre del montaje “Chiflados”, mientras que el 29 de noviembre se representará en el liceo toresano la obra “La princesa y el dragón”.

Para el 13 de diciembre se ha programado el espectáculo “El viaje de Nuru” y el día 23 los niños disfrutarán del montaje “El mundo mágico de Papá Noel”. El último espectáculo infantil, “Princess Story” se representará el día 26 de diciembre.

Abonos

Con la intención de fomentar la afición al teatro, el Ayuntamiento pondrá a la venta abonos, que tienen un precio de 25 euros, que se reduce a 15 euros para jubilados y pensionistas.

Los abonos del segundo semestre se podrán adquirir los días 10, 11, 12, 17, 18 y 19 de junio, en horario de 11.00 a 14.00 horas, en las taquillas del Teatro Fundos Latorre.

El sistema de abonos, como reconoció López, ha contribuido a incrementar la asistencia de espectadores al Teatro Fundos Latorre, ya que en el primer semestre se adquirieron más de 80, cuando la media de los últimos años era de medio centenar.

Además, el concejal recordó que el coste de las entradas para los montajes infantiles es de tres euros, a la vez que precisó que la taquilla será “externa” para algunos espectáculos programados, tales como el que ofrecerá Edén Serrano, “Noches encendidas” o Princess Story” .