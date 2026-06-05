La Ruta del Vino de Toro experimenta un crecimiento récord tras superar la barrera de 90 socios

La Ruta del Vino de Toro ha aprobado en la asamblea general ordinaria celebrada en el salón de plenos del Ayuntamiento la incorporación de 28 nuevos socios, cifra que representa el mayor crecimiento registrado desde su creación. Con las nuevas incorporaciones, la Ruta del Vino de Toro alcanza los 92 socios y se consolida como una de las principales asociaciones turísticas del territorio.

Durante la asamblea general, se aprobaron las incorporaciones de Bodega Dominio del Bien Amado, Bodega La Guardesa de Toro, Bodegas Luis Medina, Alojamiento Pirata Casco Histórico, Restaurante Pirata Street Food, Restaurante Padre Adobe, Restaurante El Rey de la Sepia, Restaurante y Salón de Eventos Alquimia, Vinatería De Pura Cepa, Tienda de Vinos Sevillano, Tienda y Degustación La Tinaja, Bar Arco del Reloj, Bar To Frito, Bar La Comedia, Restaurante Juan II, Restaurante Divina Proporción, Tienda Divina Proporción, Restaurante Rejadorada, Bodega Latarce, Tienda Especializada Chillón, Bodegas Diez Gómez y Restaurante El Extremeño.

Además, la asamblea ratificó la incorporación a la Ruta del Vino de Bodegas Iturria, Casa Rural Reyes Godos y Bodega Hisórica Algil, que desarrollan su actividad en San Román de Hornija. Bodega Cuatro MIl Cepas, de El Pego, también se ha sumado al recorrido enoturístico, así como Bodegas Mazas, enclavada en Morales de Toro, y Embutidos Mayoral, empresa de La Bóveda de Toro.

La adhesión de 28 nuevas entidades, como se expuso en la asamblea, representa un crecimiento cercano al 45 % en la base asociativa de la Ruta del Vino de Toro, un avance especialmente significativo que refuerza su representatividad y capacidad de actuación en el territorio.De hecho, la junta directiva de la asociación destacó que el importante aumento del número de asociados refleja la confianza que empresas, establecimientos e instituciones depositan en la Ruta del Vino de Toro como herramienta de promoción conjunta del territorio y de generación de oportunidades económicas vinculadas al turismo.

Responsables de la asociación, en la asamblea general celebrada en el Ayuntamiento. / Cedida

Además, remarcó que, con más de 90 entidades integradas, la Ruta del Vino de Toro continúa reforzando una red que une vino, gastronomía, patrimonio, cultura, naturaleza y servicios turísticos bajo una estrategia común de desarrollo y promoción del territorio.

Durante la asamblea, también se presentó el informe de actividades correspondiente al ejercicio 2025 y se expuso el estado de ejecución del "Plan de Trabajo 2026", un documento que marca la hoja de ruta de la asociación durante el presente año y que se articula sobre varios ejes estratégicos: fortalecimiento de la estructura interna con la incorporación de la nueva gerencia, puesta en funcionamiento de la nueva sede, renovación de la certificación ACEVIN como Ruta del Vino de España, promoción turística en ferias nacionales e internacionales, captación de nuevos socios, mejora de la comunicación digital y desarrollo de nuevas herramientas de comercialización turística.

Entre las actuaciones previstas para los próximos meses destacan la participación en proyectos europeos como "REWINE", la puesta en marcha de un concurso gastronómico vinculado a los establecimientos asociados, la coordinación de iniciativas relacionadas con el eclipse solar del próximo mes de agosto, la actualización integral de los materiales promocionales, la continuidad del programa Buses del Vino con nuevas salidas desde Zamora y Valladolid y el desarrollo de una acción conjunta con las Rutas del Vino de Cigales, Ribera del Duero y Rueda con motivo del Día Mundial del Enoturismo.

El presidente de la Ruta del Vino de Toro, Óscar Díez, valoró positivamente la incorporación de nuevos socios y recalcó que “se trata de una magnífica noticia que no hace otra cosa más que demostrar el trabajo realizado por la junta directiva en apenas unos meses”. Asimismo, destacó que este crecimiento supone un importante respaldo al proyecto y realizó un llamamiento a la incorporación de nuevos socios para seguir fortaleciendo la asociación, al tiempo que agradeció el esfuerzo y compromiso de todos los miembros actuales por contribuir al crecimiento y consolidación de la Ruta del Vino de Toro.

Nueva sede

Por otra parte, durante la asamblea se abordó la puesta en marcha de la nueva sede de la Ruta del Vino de Toro, ubicada en el hall del Ayuntamiento, una actuación que permite dar respuesta a una necesidad histórica de la asociación, que hasta ahora no contaba con un espacio propio de atención al público. Esta nueva ubicación mejora la conexión tanto con los socios como con los visitantes, ofreciendo un punto de referencia permanente donde se presta atención e información sobre la amplia oferta enoturística del territorio, sus recursos, experiencias y servicios asociados.

Por último, Díez realizó un llamamiento a la participación activa de todos los asociados, subrayando la importancia de que la Ruta del Vino de Toro se consolide como un espacio de debate, colaboración y puesta en marcha de iniciativas que contribuyan a potenciar el desarrollo y la proyección del territorio.