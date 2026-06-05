Expertos analizan en Toro la viola medieval en fuentes iconográficas de Castilla y León

Toro acogerá, desde este viernes y hasta el domingo, unas jornadas de iconografía musical medieval, que reunirá a destacados expertos y para las que se han programado conferencias, un concierto o una exposición. Las jornadas se centrarán en el análisis, reconstrucción e interpretación de la viola medieval en las fuentes iconográficas de Zamora, Salamanca y Segovia entre los siglos XI y XIII.

El primer acto programado en el marco de las jornadas es la inauguración este viernes 5 de junio, a partir de las 17.00 horas en la sala de exposiciones de la Fundación González Allende, de la exposición "Madera en la imagen: la viola medieval en las representaciones iconográficas de Castilla y León", impulsada por el Luthier Christos Kanellos Malamás. La muestra reúne una selección de violas medievales reconstruidas a partir del estudio de fuentes iconográficas conservadas en iglesias y manuscritos medievales de Castilla y León. Esculturas, frescos y miniaturas constituyen el punto de partida de un proceso de investigación y construcción que articula musicología, iconografía y luthería experimental.

Las jornadas proseguirán el sábado 6 de junio con una visita a la Colegiata, guiada por el historiador toresano, José Navarro Talegón. A partir de las 10.40 horas, Christos Kanellos Malamás presentará en la Casa Municipal de Cultura el proyecto de investigación sobre la viola medieval en las fuentes iconográficas de Castilla y León y, a partir de las 11.20 horas, se impartirán diferentes conferencias.

Así, Navarro Talegón disertará sobre aspectos relacionados con la arquitectura y las decisiones constructivas de la Colegiata de Toro, mientras que Miguel Sobrino explicará la técnica de la escultura medieval en piedra. Por su parte, Vicente Oripes centrará su ponencia en la Teología de la música en el Pórtico de la Majestad de Toro, y Enrique Galdeano analizará la iconografía de violas y rabeles en el arte medieval navarro. Las jornadas proseguirán por la tarde con la conferencia de Cristina Bordas y Ruth Piquer sobre "Aspectos metodológicos de la iconografía musical", mientras que Rubén Rivera desgranará "La escena de la Visión del Cordero y los ancianos citaristas en los beatos de Liébana".

Por su parte, Natalia Auladell disertará sobre la "Iconografía musical en el Códice de los Músicos. El formato de la miniatura como espacio de representación". El tramo final de la jornada estará dedicado a la musicología y dos expertos, Santiago Ruiz y Pablo Zamarrón, impartirán sendas conferencias sobre aspectos de la música medieval, tanto religiosa como profana, así como la transmisión y la memoria de la música y la oralidad.

La jornada será clausurada con el concierto que "Melis Nostrum" ofrecerá, a las 21.00 horas en la Colegiata con entrada libre hasta completar el aforo. El público podrá disfrutar de un viaje musical a través de representaciones iconográficas medievales de Castilla y León, con instrumentos históricos y sonoridades del patrimonio musical de la Edad Media.

Ya el domingo, la Casa Municipal de Cultura acogerá la última sesión de conferencias de las jornadas, que versarán sobre la organología, la luthería y la interpretación musical.

En concreto, Nagme Yarkin disertará sobre aspectos de interpretación del kemence turco, mientras que Asier de Benito explicará las técnicas y posibilidades de construcción de la viola medieval. Otros expertos como Dimosthenis Karachristodoulou, Gloria Aleza o Libia Camprubí participarán en el ciclo con ponencias que versarán sobre diferentes aspectos de interpretación de los distintos diseños de viola medieval o la construcción de kemence turco.

En definitiva, las jornadas constituyen un encuentro dedicado al estudio integral de la viola medieval a partir de las representaciones conservadas en el patrimonio artístico de Castilla y León. El eje central de las jornadas es la creación de una metodología de trabajo transversal que permita abordar el estudio de este instrumento desde diferentes perspectivas complementarias: la organología, la historia del arte, la musicología, la práctica musical, la luthería y la iconografía.

De este modo, el encuentro se plantea como un espacio de análisis, diálogo y experimentación en el que la investigación teórica y la práctica artística se desarrollan de manera conjunta. A lo largo de las jornadas se presentarán los resultados del proceso de investigación y reconstrucción de diversos modelos de viola medieval documentados en el territorio, permitiendo observar directamente los instrumentos, conocer los criterios empleados en su construcción y explorar sus posibilidades sonoras mediante la interpretación musical.