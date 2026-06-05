Cruz Roja celebra en Toro la Semana de las Personas Mayores con estas actividades

La Asamblea Comarcal de Cruz Roja celebrará, del 8 al 10 de junio, la Semana de las Personas Mayores con un completo programa de actividades que incluye música, poesía, ejercicio físico o alimentación saludable, al margen de una exposición y una feria tecnológica que tendrá lugar en la plaza de San Francisco.

El objetivo prioritario de la iniciativa es promover el envejecimiento activo, la participación social y el bienestar emocional, además de visibilizar la importancia de acompañar a las personas mayores, especialmente en el medio rural, donde la dispersión geográfica y las dificultades de movilidad pueden aumentar el riesgo de aislamiento.

La Semana de las Personas Mayores arrancará el lunes 8 de junio en la sede de la Agrupación Comarcal, a las 10.30 horas con el acto inaugural a cargo de Lorena Bañuelos, presidenta de Cruz Roja en Toro. A continuación, tendrá lugar una actividad centrada en el bienestar emocional con la charla sobre los beneficios de la música en la salud emocional —aprendizaje, memoria y emociones a través de la música— impartida por Raúl García, profesor de saxofón de la Escuela Municipal de Música de Toro. La primera jornada continuará con “Ritmo y salud”, un taller de zumba a las 12.30 horas dirigido por David Alfageme, instructor fitness y voluntario.

El martes 9 de junio, a las 11.00 horas, tendrá lugar el “Encuentro Poético-Latidos en Verso”, a cargo del escritor Agustín De Andrés Ferrero, una actividad que invita a compartir cultura, conversación y emoción, reforzando vínculos y el sentido de comunidad. A las 12.30 horas se celebrará el concurso de almuerzos saludables, con degustación entre las personas participantes, premio a la tapa más sabrosa y elaborada y reconocimiento a todas las personas que se animen a participar, promoviendo hábitos saludables desde lo cotidiano y lo cercano.

El broche a la Semana de las Personas Mayores tendrá lugar el miércoles 10 de junio con una jornada especialmente participativa y práctica. A las 10.30 horas será inaugurada en la Plaza de San Francisco la exposición “Toda una vida”, que recorre una parte de los recuerdos de las personas usuarias del taller de estimulación cognitiva en Toro, invitando también a familiares y ciudadanía a acercarse y conocer esas historias. A las 11.00 horas, en la misma plaza, también se inaugurará la Feria Técnica y Tecnológica para Personas Mayores, que incluirá a las 11.15 horas un taller de “Iniciación y utilidades del Alexa”, a las 12.00 horas un taller sobre productos de apoyo y su utilización para mejorar la vida diaria, y a las 13.00 horas una sesión dedicada a teleasistencia: dispositivos y servicios.

La presidenta de la Asamblea Comarcal de Cruz Roja, Lorena Bañuelos, resaltó la importancia de iniciativas como la Semana de las Personas Mayores, especialmente en zonas como la de Toro, en las que el acompañamiento y la participación aportan bienestar y salud. De hecho, recalcó que la iniciativa pretende poner en valor que las personas mayores "cuentan, aportan y merecen vivir conectadas a su comunidad, con autonomía y con apoyo cuando lo necesitan”.

Por último, Cruz ha agradecido públicamente la colaboración del Ayuntamiento de Toro, de Agustín De Andrés, Raúl García, David Alfageme y la Escuela Municipal de Música de Toro, así como el compromiso del voluntariado que hace posible la celebración de l Semana de las Personas Mayores.