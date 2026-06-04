La Archicofradía del Corpus Christi de Toro modifica el recorrido de la procesión para "evitar percances"

La Archicofradía del Corpus Christi de Toro iniciará este jueves la celebración de una fiesta muy arraigada en la ciudad desde que, en 2011, fuera refundada la hermandad y después de que el año anterior volviera a procesionar por las calles la custodia de la Colegiata, tras recoger el testigo de las cinco cofradías del Santísimo desaparecidas y que existieron en distintas parroquias.

Desde entonces, los toresanos se vuelcan cada año en los actos que organiza la Archicofradía para celebrar el Corpus Christi, en un ambiente de respeto y solemnidad. La celebración será inaugurada este jueves 4 de junio, a las 20.00 horas en la Colegiata, con el triduo eucarístico, la exposición del Santísimo y la procesión claustral. El triduo proseguirá al día siguiente y, una vez concluido, la Archicofradía celebrará su asamblea general ordinaria.

La fiesta del Corpus Christi proseguirá el sábado 6 de junio con el repique de campanas de toda la ciudad, desde las 19.00 hasta las 19.20 horas y, a las 20.00 horas, tendrán lugar el triduo eucarístico y la procesión claustral en la Colegiata.

Actos centrales

Ya el domingo 7 de junio, la Colegiata acogerá a las 17.30 horas, la celebración de la solemne eucaristía, que dará paso a la procesión sacramental por las calles de la ciudad.

Por recomendación del Ayuntamiento y para "evitar posibles percances", la Archicofradía y las parroquias de Toro han decidido este año modificar el recorrido de la procesión, que partirá de La Colegiata y proseguirá por calle La Mayor, San Lorenzo, El Sol, Santa Marina, Gallinas, Arco del Postigo, Abrazamozas y plazuela de San Pedro del Olmo, en la que tendrá lugar la bendición de los recién nacidos.

Acto seguido, la procesión continuará por San Pedro, Horno de San Salvador, Plazuela de San Salvador, en la que la custodia será girada hacia el convento de Las Sofías, Judería, Perezal y calle La Mayor hasta la Colegiata.

La Archicofradía del Corpus Christi ha animado a los vecinos a engalanar sus balcones y las calles por las que discurrirá la procesión sacramental. Además, a lo largo del recorrido, vecinos y diferentes cofradías de la ciudad colocarán los tradicionales altares, que aportan solemnidad y vistosidad al desfile de la comitiva.

Por último, la Archicofradía ha agradecido públicamente la colaboración de Fernando Palacios en el diseño del cartel promocional de los actos, que este año está inspirado en la imagen de La Inmaculada de Ramón Álvarez, custodiada en la iglesia de San Julián de los Caballeros de Toro.