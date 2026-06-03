Morales de Toro "ensaya" con un servicio de catering la apertura de un comedor social

El Ayuntamiento de Morales de Toro pondrá en marcha el lunes 8 de junio un nuevo servicio con la intención de ofrecer a los vecinos, especialmente a aquellos que viven en soledad, menús saludables a un precio asequible. Aunque el objetivo final es abrir un comedor social en el bar del club de jubilados de la localidad, el Ayuntamiento ha decidido realizar primero una "prueba piloto" con un servicio de catering para sondear a los vecinos interesados y conocer la demanda real del nuevo servicio.

Así lo ha reconocido el alcalde de Morales de Toro, Luis Segovia, quien ha confirmado que, a partir del día 8, se pondrá en marcha un "ensayo" con una empresa de catering, al objeto de conocer el interés de los moralinos por utilizar este nuevo servicio.

"Si en un mes o dos meses el servicio de catering funciona", precisó Segovia, el Ayuntamiento pondrá en marcha un comedor social en el bar del club de jubilados, que dispone ya de una cocina industrial perfectamente equipada y de una estancia en la que los comensales podrán degustar los menús que se preparen a diario.

Recordó Segovia que el proyecto no es nuevo, ya que el Ayuntamiento intentó ponerlo en marcha hace tiempo, pero no pudo materializarlo por la pandemia del Covid. Ahora, ha decidido retomarlo con la intención de ofrecer a los vecinos la posibilidad de acceder a menús saludables por un módico precio, especialmente a aquellos que residen solos en sus viviendas.

El Ayuntamiento de Morales de Toro realizará a partir de la próxima semana "una prueba real" para conocer el interés de los vecinos y, por el momento, ya están disponibles los menús que se podrán elegir desde el día 8 de junio. En concreto, los usuarios podrán elegir entre dos menús distintos, que serán modificados cada semana para ofrecer a los moralinos la posibilidad de seguir una alimentación variada y equilibrada.

Las personas interesadas en el nuevo servicio ya pueden recabar más información en el bar del club de jubilados o en el propio Ayuntamiento, donde también podrán realizar su reserva del menú.

La puesta en marcha del catering coincide además con el preludio del verano, época del año en la que la población de Morales de Toro se incrementar considerablemente por el retorno de muchos "hijos" del pueblo y de sus descendientes para disfrutar de sus vacaciones en compañía de familiares y amigos.