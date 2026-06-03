El director de la Guía Peñín, partidario de potenciar la “autenticidad” de los vinos de Toro

Apostar por la “autenticidad” de los vinos amparados por la Denominación de Origen Toro. Esta es la recomendación que el director de la reconocida Guía Peñín, Carlos González, ha realizado este miércoles a los bodegueros y enólogos de la Denominación de Origen Toro, tras catar en la sede del Consejo Regulador, junto a otros dos expertos que trabajan para la publicación, alrededor de 150 vinos de diferentes añadas, que abarcan desde el 2016 hasta el 2025.

Durante la cata de las muestras, González reconoció que “las sensaciones son muy positivas”, aunque sí ha apreciado un “cambio” en función de las añadas valoradas y que atribuyó a la meteorología y al clima cálido y seco que caracteriza a la zona de producción de Toro.

En este sentido, precisó que, en las dos últimas añadas, las de 2024 y 2025, se percibe una mayor frescura en los vinos y menos notas de fruta negra madura, por lo que la mayor percepción de frutos rojos los convierte en vinos más bebibles y con una menor acidez, aunque no presentan “tanta complejidad”, al ser todavía vinos considerados “jóvenes”.

En cuanto a las añadas 2023, 2022 y 2021, que representan el grueso de los vinos valorados, los expertos han percibido “ese clima más seco y un calor más intenso”, que aportan madurez. No obstante, González matizó que los elaboradores de Toro han demostrado que “saben trabajar” ante condiciones meteorológicas extremas y son conscientes de que su reto es “conseguir una buena madurez de uvas sin excesos de confitura”, pero manteniendo la estructura, el cuerpo y la potencia de los vinos de Toro.

Los catadores de la Guía Peñín valoran las muestras en la sede de la DO Toro. / M. J. C.

Por los motivos expuestos, el director de la Guía Peñín animó a los productores de Toro a que “sigan el camino de la autenticidad”, a pesar de que en la actualidad “parece que los vinos tienen que ser cada más ligeros, efímeros, suaves y fluidos”, matices que en otras zonas son más fáciles de conseguir por una meteorología diferente a la que caracteriza a Toro o porque son rasgos “más identitarios”.

Sin embargo, a juicio del experto catador, la Denominación de Origen Toro “debe buscar su sello y su singularidad” porque, tanto a nivel nacional como internacional, los consumidores son conscientes de que sus vinos “tienen estructura, cuerpo y sapidez".

No obstante, para González, el reto de futuro para los bodegueros y enólogos es “capear las añadas complicadas” marcadas por temperaturas más elevadas o sequías, para lo que será necesario “trabajar más la acidez y evitar la pasificación”.

Por otra parte, González se mostró convencido de que los vinos de la Denominación de Origen Toro pueden competir al más alto nivel con otros que se elaboran en distintas zonas productoras del mundo y, en este sentido, recordó que ya el pasado año la Guía Peñín concedió 100 puntos a ocho vinos, de los que uno, “Alabaster”, está amparado por el sello de calidad toresano.

Con estas mimbres, para el director de la publicación, la calidad de los vinos de Toro está “refrendada” y en la zona se pueden elaborar “grandísimos vinos a la altura de lo mejor, no solo de España, sino de cualquier región del mundo”.