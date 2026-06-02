Toro reafirma su apuesta por la música con estos conciertos para las fiestas de San Agustín

El Ayuntamiento ha reafirmado su apuesta por “Toro ciudad de la música” con un completo y variado programa de conciertos y eventos musicales para las fiestas de San Agustín, que se celebrarán a finales del mes de agosto.

La concejala de Fiestas, María Velasco, ha presentado este martes los diferentes espectáculos de los que podrán disfrutar los toresanos y visitantes, tanto conciertos como vermús musicales y todos serán gratuitos.

A la hora de cerrar el programa de eventos musicales, el Ayuntamiento ha tenido que superar el “problema” de los elevados cachés de los grupos y artistas, aunque finalmente ha logrado confeccionar una oferta musical de “calidad” y que abarca varios géneros, desde el pop y el rock, el indie o el flamenco.

El concierto que abrirá las fiestas de San Agustín, después de la “mojada” y el tradicional pregón, es el que el 21 de agosto ofrecerá el grupo “Despistaos”, que actuará en la Plaza Mayor. Los espectáculos musicales proseguirán el sábado 22 de agosto con el vermú que amenizará el artista “Shuarma” en la Plaza Mayor y, por la noche, toresanos y visitantes vibrarán al ritmo de la Orquesta "La Huella", una vez concluido el tradicional desfile de carrozas.

Para el 23 de agosto, el Ayuntamiento ha programado un vermú musical, a cargo del grupo toresano ”Haciendo el Indie” y, por la noche, “Héroes El Culto" rendirá en la Plaza Mayor un tributo a la mítica banda “Héroes del Silencio”.

El día dedicado a las peñas, el 24 de agosto, actuará en Toro el grupo extremeño “Sanguijuelas del Guadiana”, del que la concejala de Fiestas destacó que es una banda emergente y que reivindican en sus letras la opción de poder desarrollar un proyecto de vida en las zonas rurales. De hecho, sus integrantes, han optado por “quedarse en su pueblo” de Extremadura en lugar de probar suerte en grandes capitales.

Cartel promocional de los espectáculos musicales de las fiestas de San Agustín. / Cedida

El martes 25 de agosto, el vermú musical será amenizado por Diego Duende Dj en “Las Malvinas” y, para el día siguiente, se ha programado la Noche de los 80 y los 90, promovida por Bodegas Óscar Díez con Abad, PQ y amigos. Los amantes de la música podrán disfrutar el jueves 27 de agosto de una doble sesión de vermús musicales. El primero será ofrecido en Tagarabuena por el dúo formado por los toresanos Alicia y Jairo y el segundo será amenizado por Aurora Beltrán, cantante del grupo “Tahúres Zurdos” junto al Arco de Santa Catalina.

Para el 28 de agosto, día de San Agustín, la concejalía de Festejos ha organizado un vermú musical, a cargo de “Sal Gorda” y, por la noche, tendrá lugar el concierto de “Veintiuno”. Sobre este grupo, Velasco precisó que el Ayuntamiento ha decidido brindarle su apoyo después de que el pasado año fuera uno de los perjudicados por la quiebra de la plataforma de venta de entradas Wegow.

La música seguirá sonando el sábado 29 de agosto con el vermú que ofrecerá el grupo “New Tocados” que realizará una parada en Toro en el marco de su gira de despedida y, por la noche, llegará el turno de la banda toresana “Cruce de Caminos”, en una clara apuesta por el talento local.

El último espectáculo musical programado en el marco de las fiestas de San Agustín es el vermú musical que, el 30 de agosto, la ex componente de “Ella Baila Sola”, la cantante Marilia, ofrecerá en el barrio de Capuchinos.

La concejala de Fiestas aseguró que el programa de espectáculos musicales podría ampliarse, ya que en pasadas ediciones festivas establecimientos hosteleros de la ciudad también organizan sus propios eventos. Por último, recordó que durante el verano, toresanos y visitantes también podrán disfrutar del ciclo “Las Noches de Toro” que, este año, incluye los conciertos de “Aurum” y Mikel Erentxun en la plaza de Toro y el que ofrecerán Carlos Ares y Rosario Cohete en la Bodega Divina Proporción, al margen del espectáculo de monólogos de Luis Piedrahita.