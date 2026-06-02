El incremento de la demanda obliga a ampliar un cuartel del cementerio de Toro

Con el objetivo de atender la creciente demanda de unidades de enterramiento, el Ayuntamiento ampliará el cuartel San Atilano del cementerio municipal de Toro, obras que acaba de adjudicar por un importe total de 68.385 euros, incluidos impuestos.

Al proceso de licitación convocado por el Ayuntamiento se presentaron dos ofertas, pero finalmente y tras valorar la propuesta económica y la ampliación del plazo de garantía, ha decidido adjudicar las obras de ampliación previstas a la empresa Construcciones Recorsa.

El plazo de ejecución de los trabajos previstos es de tres meses y permitirán dar respuesta a la escasez de unidades de nichos y columbarios disponibles en la actualidad en el recinto funerario y a la creciente demanda de unidades para enterramientos.

Esta situación ha obligado al Ayuntamiento a reorganizar el espacio disponible, que conllevará la ampliación del cuartel San Atilano. Durante la ejecución del proyecto está prevista la construcción de 96 nichos y 60 columbarios.

Con el objetivo de que los nuevos nichos "sean más económicos", serán dobles de cuatro alturas y contarán con una cámara de ventilación.

En cuanto a los columbarios y osarios, el proyecto detalla que serán prefabricados de hormigón y contarán con un sistema de puertas metálicas con cerradura. Los paramentos se forrarán con una chapa de aluminio.

Una vez adjudicadas las obras, la empresa elegida iniciará en breve la construcción de los nuevos nichos y columbarios para ampliar la oferta de espacios de enterramiento en el cementerio.