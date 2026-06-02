Bodegas Fariña desvela este sábado en Toro el ganador de su concurso nacional de pintura
La obra será reproducida en 150.000 etiquetas del vino más joven de la bodega y su autor recibirá un premio de 3.000 euros
Bodegas Fariña desvelará este sábado, 6 de junio, la obra ganadora de la XXI edición de su concurso nacional de pintura, que ilustrará más de 150.000 botellas de su vino más joven, "Primero 2026", y su autor recibirá un premio de 3.000 euros.
Al acto acudirán los 40 artistas finalistas de la presente edición, cuyas obras, seleccionadas por el jurado del certamen, integrarán la Exposición Temporal de Pintura del Museo Fariña, ubicada en las instalaciones de la bodega en Toro y abierta al público durante todo un año. Asimismo, la muestra completa podrá verse en la galería de arte digital disponible en la página web de Bodegas Fariña.
El jurado del concurso lo han iintegrado artistas Salud Parada, Fernando Lozano Bordell, Luis Pérez, Ana Zaragozá y Satur Vizán; el catedrático, Juan Andrés Blanco; el representante de la Asociación de Cata Consumidores Finales, Antonio Martín Hernández; el diseñador gráfico Javier Garduño; el comité de dirección de Bodegas Fariña formado por Manuel Fariña López, Manuel Fariña Pérez, Rafael Illán y Víctor Conde; y la Directora de la Agencia de Comunicación, Strategia & Comunicación, Teresa Pernía Hidalgo.
Los nombres de los finalistas ya se encuentran publicados en la página web de la bodega toresana.
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