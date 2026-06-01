Toro reúne a un centenar de aficionados y estudiosos de la micología

Un total de 102 aficionados y estudiosos del sector micológico de distintos puntos de la comunidad se congregaron en una jornada de convivencia celebrada en Toro el pasado sábado, 30 de mayo, durante el XXII Encuentro de la Federación de Asociaciones Micológicas de Castilla y León (Famcal).

La cita comenzó con un recibimiento en el salón de plenos del Ayuntamiento de Toro por el alcalde, Carlos Rodríguez, la diputada provincial por la comarca de Toro, Natalia Ucero, y el presidente de la Asociación Micológica Zamorana, Augusto Calzada.

Durante la jornada, los participantes también disfrutaron de visitas guiadas organizadas en tres turnos, en los que pudieron conocer algunos de los principales atractivos de la ciudad, así como una comida de hermandad en una bodega de Toro.

Sin embargo, la salida al campo que estaba prevista fue finalmente suspendida debido a que “no se podía asumir que la gente saliera con el calor que hacía”, explicó Calzada, quien añadió además que, como consecuencia de las altas temperaturas, “no había nada prácticamente que recoger”.

Por otro lado, Calzada destacó que “gracias a la amabilidad del alcalde”, algunos participantes también realizaron un recorrido por la Plaza de Toros, acompañados por el propio regidor, tras haber sido anunciada en este mismo escenario la calificación de la añada 2025 de la DO Toro, en el marco de la celebración de la Feria del Vino, evento al que también asistieron personas del encuentro.

La cita se dio por concluida en torno a media tarde, con la despedida progresiva de los participantes hacia sus lugares de origen. Desde la organización se destacó que “la gente se marchó muy contenta”, aunque añadieron que fue “una pena” no haber podido realizar la salida al campo y que “si hubiera sido mejor la temperatura, se hubiera aprovechado más tiempo”.