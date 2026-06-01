Toro fomenta la afición al cine con el ciclo "La película de los viernes"

El ciclo "La película de los viernes" regresa en junio a la Casa Municipal de Cultura de Toro con la proyección de tres películas de las que, de forma gratuita, podrán disfrutar los aficionados al cine.

El servicio de Fonoteca de la Casa Municipal de Cultura promueve la iniciativa, que acerca el cine a los toresanos con propuestas para todos los públicos.

La primera película elegida para este mes de junio, "Rush", se proyectará este viernes 5 de junio, a partir de las 17.30 horas en el salón de actos de la Casa Municipal de Cultura. El largometraje, dirigida a un público a partir de 12 años, narra la rivalidad que mantuvieron, tanto dentro como fuera de los circuitos, dos grandes pilotos de Fórmula 1, el británico James Hunt y el austríaco Niki Lauda.

Carteles promocionales de las tres películas que se proyectarán este mes en Toro. / Cedida

Los aficionados al cine podrán disfrutar el viernes 12 de junio, a partir de las 17.30 horas, de la proyección de la película "¡Ave César!", dirigida por Joel y Ethan Cohen y apta para todos los públicos.

El ciclo "La película de los viernes" será clausurado el 19 de junio con la proyección, a partir de las 17.30 horas, del largometraje "Wimbledon. El amor está en juego", dirigida por Richard Loncraine y apta para todos los públicos.

La entrada al salón de actos de la Casa Municipal de Cultura para disfrutar de las tres películas que se proyectarán en el mes de junio es libre.