Un conocido actor inaugura en una bodega de la DO Toro el ciclo "Wine Conexion"

La tercera edición de "Wine Conexion" realizará una parada en una bodega amparada por la Denominación de Origen Toro, que acogerá el espectáculo "El Cabaret" del conocido actor Edu Soto, junto a "Welcome Lemi".

La iniciativa volverá a unir música en directo, vino, patrimonio y gastronomía en seis bodegas, entre los días 13 de junio y 1 de agosto. La Diputación de Valladolid promueve "Wine Conexión", que recorrerá las cinco Denominaciones de Origen de la provincia: Toro, Ribera del Duero, Rueda, Cigales y León, además de la IGP Vinos de la Tierra de Castilla y León.

Un total de 150 personas podrán disfrutar de cada uno de los espectáculos incluidos en el programa que, este año, incluye como principal novedad un "Wine Box" individualizado con productos de Alimentos de Valladolid.

Cartel promocional del espectáculo que se celebrará en la bodega Elías Mora. / Cedida

"Wine Conexión" arrancará el 13 de junio, a partir de las 20.30 horas, en la bodega Elías Mora, enclavada en la localidad vallisoletana de San Román de Hornija y amparada por la Denominación de Origen Toro, con el espectáculo "El Cabaret" de Edu Soto junto a "Welcome Lemi"

El 20 de junio el ciclo llegará a Bodegas Carramimbre con el artista Noan. Posteriormente, el 4 de julio actuará David Otero en la Bodega Mucy; el 11 de julio será el turno de Merino en la Bodega Valdehermoso; el 18 de julio llegará Amparo Sánchez a Lar de Maia; y el cierre tendrá lugar el 1 de agosto en Bodegas Meóriga con Polo Nández.

Las entradas para "Wine Conexión 3.0" ya están a la venta a través de Conexión Valladolid, con un precio de 15 euros por evento y aforo limitado.