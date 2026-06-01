El Ayuntamiento y Azucarera definen nuevas líneas de colaboración para impulsar una actividad estratégica en Toro

El Ayuntamiento de Toro y la empresa Azucarera reforzarán su colaboración con el objetivo de impulsar el crecimiento, la competitividad y el futuro de una actividad estratégica para la ciudad, la comarca y la provincia.

Así lo han acordado el alcalde de Toro, Carlos Rodríguez Casares, y responsables de la compañía en una reunión de trabajo, convocada para definir líneas de colaboración entre el Ayuntamiento y una de las empresas más importantes del municipio, un referente en el sector agroalimentario y una pieza clave para el desarrollo económico y el empleo en la ciudad.

En el encuentro con el alcalde de Toro participaron Laura Diego, directora de la planta de Azucarera en Toro; Elba Rosique, responsable de la Unidad de Remolacha; e Isabel Vasserot, directora de Relaciones Institucionales y Sostenibilidad de la compañía.

Durante la reunión de trabajo, ambas partes abordaron la situación de la fábrica y los proyectos que la empresa está desarrollando en la ciudad, así como los retos y oportunidades vinculados al sector agroindustrial y al cultivo de la remolacha, una actividad estrechamente ligada a la historia y la economía de Toro.

Los representantes de Azucarera explicaron además la nueva etapa que afronta la compañía tras la centralización en Toro de la gestión agronómica de la remolacha y la molturación. Esta reorganización permitirá acercar aún más la gestión al cultivo, mejorando la eficiencia operativa y el control de los procesos, además de reforzar la atención y el acompañamiento a los agricultores.

Tejido empresarial

Tras el encuentro, el alcalde de Toro destacó la importancia de mantener un contacto directo y permanente con las empresas asentadas en el municipio para conocer de primera mano sus necesidades, proyectos e inquietudes. En este sentido, señaló que este tipo de reuniones forman parte del compromiso del Ayuntamiento de apoyar al tejido empresarial local, favorecer la creación de empleo y seguir impulsando el desarrollo económico de la ciudad.

Asimismo, las responsables de Azucarera mostraron su respaldo a la próxima solicitud que el Ayuntamiento de Toro presentará ante la Junta de Castilla y León para la implantación de un ciclo de Formación Profesional en Mecatrónica y Soldadura en la ciudad, una iniciativa que contribuiría a reforzar la cualificación de los futuros profesionales y a dar respuesta a las necesidades de mano de obra especializada del tejido industrial de la comarca.

La planta de Azucarera en Toro cuenta en la actualidad con 104 trabajadores fijos, 51 trabajadores fijos discontinuos y 7 trabajadores eventuales, consolidándose como uno de los principales motores industriales y de generación de empleo en e municipio.