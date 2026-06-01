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El Ayuntamiento y Azucarera definen nuevas líneas de colaboración para impulsar una actividad estratégica en Toro

El alcalde mantiene una reunión de trabajo con responsables de la compañía para propiciar el crecimiento y la competitividad del sector remolachero

El alcalde de Toro con responsables de Azucarera en la reunión de trabajo.

El alcalde de Toro con responsables de Azucarera en la reunión de trabajo. / Cedida

El Ayuntamiento de Toro y la empresa Azucarera reforzarán su colaboración con el objetivo de impulsar el crecimiento, la competitividad y el futuro de una actividad estratégica para la ciudad, la comarca y la provincia.

Así lo han acordado el alcalde de Toro, Carlos Rodríguez Casares, y responsables de la compañía en una reunión de trabajo, convocada para definir líneas de colaboración entre el Ayuntamiento y una de las empresas más importantes del municipio, un referente en el sector agroalimentario y una pieza clave para el desarrollo económico y el empleo en la ciudad.

En el encuentro con el alcalde de Toro participaron Laura Diego, directora de la planta de Azucarera en Toro; Elba Rosique, responsable de la Unidad de Remolacha; e Isabel Vasserot, directora de Relaciones Institucionales y Sostenibilidad de la compañía.

Durante la reunión de trabajo, ambas partes abordaron la situación de la fábrica y los proyectos que la empresa está desarrollando en la ciudad, así como los retos y oportunidades vinculados al sector agroindustrial y al cultivo de la remolacha, una actividad estrechamente ligada a la historia y la economía de Toro.

Los representantes de Azucarera explicaron además la nueva etapa que afronta la compañía tras la centralización en Toro de la gestión agronómica de la remolacha y la molturación. Esta reorganización permitirá acercar aún más la gestión al cultivo, mejorando la eficiencia operativa y el control de los procesos, además de reforzar la atención y el acompañamiento a los agricultores.

Tejido empresarial

Tras el encuentro, el alcalde de Toro destacó la importancia de mantener un contacto directo y permanente con las empresas asentadas en el municipio para conocer de primera mano sus necesidades, proyectos e inquietudes. En este sentido, señaló que este tipo de reuniones forman parte del compromiso del Ayuntamiento de apoyar al tejido empresarial local, favorecer la creación de empleo y seguir impulsando el desarrollo económico de la ciudad.

Asimismo, las responsables de Azucarera mostraron su respaldo a la próxima solicitud que el Ayuntamiento de Toro presentará ante la Junta de Castilla y León para la implantación de un ciclo de Formación Profesional en Mecatrónica y Soldadura en la ciudad, una iniciativa que contribuiría a reforzar la cualificación de los futuros profesionales y a dar respuesta a las necesidades de mano de obra especializada del tejido industrial de la comarca.

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La planta de Azucarera en Toro cuenta en la actualidad con 104 trabajadores fijos, 51 trabajadores fijos discontinuos y 7 trabajadores eventuales, consolidándose como uno de los principales motores industriales y de generación de empleo en e municipio.

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