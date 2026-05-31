Plantean cambiar el horario de las casetas de la Feria del Vino para "huir del calor"

"Seguramente haya venido menos gente que otros años", indicó el secretario del Consejo Regulador de la DO Toro, Rubén Gil, considerando que las elevadas temperaturas han podido ser "un factor clave" en la afluencia de la Feria del Vino. Por ello, aseguró que se plantean la posibilidad de modificar el horario de apertura de las casetas por las tardes y "abrir hasta más tarde para intentar huir del calor".

No obstante, Gil valoró la cita como "superpositiva", describiendo que, "a fin de cuentas, la Feria no se hace con un fin de facturación", sino como "una acción promocional para poner en valor a las bodegas y a los vinos", además de a Toro como "destino enoturístico", considerando que, en este último aspecto, "es un éxito".

Asimismo, destacó el desarrollo de las catas divulgativas, en las que durante esta edición han participado las bodegas Bigardo, Frutos Villar y Palacio de Villachica, además de la que organizó el Consejo Regulador, denominada "Otros vinos de Toro". Gil describió que aportan a la Feria "un toque cultural y de calidad" que permite, además de "que la gente lo pase bien en la calle", que se puedan "probar vinos y tener ponencias de profesionales".

Finalmente, destacó la importancia de la calificación de excelente en la cata de la añada 2025, aunque "por esperada o por clásica, la gente cuenta con ella". "Todo eso sumado, creo que la valoración sólo puede ser positiva en el transcurso de la Feria", concluyó.

Actuación musical del grupo Dos de Picas, en la Feria del Vino de Toro. / Yago Costoya

Fernando Roldán, responsable de Bodega Maires, valoró la participación registrada en la Feria "a pesar del calor que hemos tenido estos días, que ha sido demasiado". Explicó que durante la tarde de la primera jornada hubo "muchísima gente" y destacó la presencia de público joven.

En este sentido, incidió en que "es lo que necesitamos", ya que, según señaló, permite que "siga la cultura del vino y que esto vaya para arriba". Respecto a años anteriores, consideró que la participación había sido "muy parecida" y subrayó la necesidad de "colaborar todos" para impulsar el evento.

Por su parte, Beatriz Fernández, responsable de Bodega Liberalia, describió la Feria como "espectacular" y destacó el "fantástico" entorno en el que se desarrolla. Además, señaló que, aunque la jornada del sábado estuvo marcada por "el calor extremo", la participación fue igualmente "espectacular".

No obstante, recordó que "el año pasado a las seis de la tarde esto estaba a tope", mientras que durante la jornada del sábado, "hasta las siete y media no se notó tanta afluencia". En este sentido, explicó que las casetas cierran a las 21.00 horas y que "uno de los planteamientos es añadir un poco más de tiempo a esa noche y quitar un poco de la tarde, dado que son horas de mucho calor".

Kiko Calvo, responsable de Bodegas Bigardo, también valoró la afluencia registrada durante la Feria del Vino y aseguró que la participación ha sido "buena, o tan buena como otros años". Asimismo, destacó el esfuerzo que hace la DO Toro, "siempre y todos los años, para la organización de la feria".

Añadió que el calor "no creo que afecte si todos tenemos la buena voluntad de promocionar la Feria". En este sentido, destacó que en Toro "hay sitios para beber vino de una manera más profesional o más tranquila", y que "lo que nos sobran son sitios preciosos para poder hacer catas y otros eventos paralelos".

En cuanto a la novedad de las catas divulgativas de las bodegas, defendió la importancia de estas actividades para "darle un poco más de contenido paralelo" a la Feria, con el objetivo de atraer "a un público quizás un poco más interesado en los vinos y no tanto local". En este sentido, consideró que "deberíamos hacerlo atractivo para que todas las bodegas quisieran hacer catas divulgativas durante la Feria del Vino de Toro".

Asimismo, trasladó su deseo de que "los negocios, la hostelería y otros elementos, que no solamente la DO Toro, sino todo lo que hay alrededor, se involucren, colaboren y participen con actividades paralelas en esta maravillosa Feria del Vino".