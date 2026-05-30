El vino de Toro: "Excelente"

Excelente. Así ha sido calificada la añada del último año, una edición más, por el panel de catadores, formado en esta ocasión por 50 profesionales del sector vitivinícola. La calificación fue anunciada por el presidente del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Toro, Felipe Nalda, este sábado, 30 de mayo, en el marco de la inauguración de la Feria del Vino.

Para emitir este veredicto, los expertos degustaron un total de 14 vinos preseleccionados por el Consejo Regulador: tres blancos, dos rosados y nueve tintos. Entre estos últimos predominó la variedad tinta de Toro, aunque también se incluyó una referencia elaborada con tinta garnacha.

La selección incorporó además vinos elaborados con las variedades blancas moscatel de grano menudo, malvasía castellana y verdejo de la zona. En el caso de los rosados, Nalda precisó que se degustó uno de estilo "un poco más afrancesado, tipo provenzal", como otro "más clásico" y con "más extracción de color".

Además, explicó que la calificación de “excelente” se impuso 89 valoraciones por encima de “muy bueno” en el panel de catadores, conformado en su mayoría por enólogos y por prescriptores especializados, según indicó Nalda. “Es un número bastante nutrido de votos, entonces es claramente un excelente”, destacó.

Tras hacer público el veredicto de los catadores, Nalda, junto a autoridades locales, el subdelegado del Gobierno en Zamora, la diputada provincial por la comarca de Toro y el presidente de la Ruta del Vino de Toro, llevaron a cabo el tradicional brindis en la Plaza de Toros.

Durante el acto inaugural, el alcalde de Toro, Carlos Rodríguez, señaló que la Feria es “una conclusión de lo que es para Toro el vino”, describiéndola como “una fiesta del vino”. Asimismo, manifestó que “lo que debemos de hacer en días como hoy es acordarnos de todos los que trabajan por y para el vino, como son la Denominación de Origen Toro, todas las bodegas, viticultores y trabajadores del sector”.

El regidor también destacó que el vino “es un motor económico" para Toro y que “hace que, de alguna manera, podamos vender nuestra ciudad y nuestro rico patrimonio".

En unas declaraciones posteriores, en relación con la calificación obtenida, Nalda también destacó que "la materia prima casi siempre es excelente", además de poner en valor el trabajo de enólogos, bodegas y viticultores, así como "la climatología que nos acompaña".

En este contexto, recordó que en la campaña anterior "muchas denominaciones" se vieron afectadas por enfermedades fúngicas como el mildiu en sus zonas de producción, que, según señaló, "aquí prácticamente no se dio", lo que ha permitido que "hayan entrado todas estas variedades de uva en perfecto estado".

De cara a la próxima campaña, Nalda expresó que "da gusto ir al campo", destacando que "ha sido un invierno y una primavera en cantidad de agua muy buena". En esta última estación, señaló que ha habido "alguna tormenta muy localizada que ha podido hacer algo de pedrisco sobre alguna zona", pero que, en términos generales, "no ha dañado prácticamente nada".

Finalmente, trasladó su deseo de que "estas olas de calor no sean muy pronunciadas durante el verano" y señaló que la evolución de la floración y el cuajado será determinante para la estimación de la campaña. No obstante, apuntó que, actualmente, "si vemos el potencial de producción, vendría una muy buena cosecha inicialmente".