Toro brinda por el inicio de su Feria del Vino entre bodegas, música y gastronomía

Toro ha inaugurado este sábado, 30 de mayo, una nueva edición de la Feria del Vino, una destacada cita en el calendario de la ciudad que ha vuelto a reunir a numerosos vecinos y visitantes en torno a este evento con el vino como protagonista.

Este año participan una veintena de bodegas en la Feria, que han instalado sus casetas entre la Plaza Mayor y la de San Francisco, a las que se suman también cuatro puestos gastronómicos.

La actividad ha comenzado en torno a las 12:00 horas, momento en el que se han servido las primeras copas de vino y ha arrancado el trasiego de visitantes entre las distintas casetas, en una jornada en la que el sol y el calor han acompañado el desarrollo de la mañana.

GALERÍA | Toro inaugura una nueva edición de la Feria del Vino / Yago Costoya

La música también ha tenido un papel protagonista en el ambiente de la Feria cuando, a las 13.00 horas, el grupo Sabor a Miel ha ofrecido una actuación en la Plaza Mayor, mismo escenario que acogerá este domingo el concierto de Dos de Picas.

Como novedad, la programación ha incorporado este año tres catas divulgativas celebradas en la Plaza de Toros en las que, durante la tarde de esta primera jornada, han participado las bodegas Frutos Villar y Bigardo, mientras que este domingo será el turno de Palacio de Villachica.

La Feria del Vino continuará durante el día de mañana con una nueva jornada en la que los amantes del vino podrán seguir disfrutando de las elaboraciones de la Denominación de Origen Toro, música y gastronomía.