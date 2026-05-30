Irma Basarte alerta en Toro del riesgo de extinción de los palomares tradicionales y reclama su conservación

La coautora de la obra "Palomares singulares de España, Irma Basarte, abogó en Toro por conservar y restaurar estas construcciones tradicionales y que recuperen su función original. Basarte presentó los dos volúmenes de la obra que publicó junto a José Benito Ruiz, durante un acto celebrado en la Casa de Cultura de Toro y promovido por la asociación ProCulto.

La profesora y filóloga Teresa Cancelo presentó el acto, en el que Basarte destacó que "los palomares hay que llenarlos de palomas, no solo de utopías".

En este punto, aseguró que en la actualidad existe una corriente por explotar los palomares como recurso turístico, pero auguró que si no recuperan su función original, corren el riesgo de desaparecer.

Origen del proyecto

Además, compartió con los asistentes que el punto de partida de la obra fue un inventario sobre los palomares que se conservan en León. En 2021, junto a José Benito Ruiz, se embarcó en la aventura de plasmar en un libro los más singulares de España, obra que finalmente derivó en dos volúmenes y el segundo está dedicado a los que se mantienen en pie en Castilla y León.

Reconoció Basarte que existe la creencia de que la mayor parte de los palomares se conservan en Castilla y León, especialmente en Zamora, León o Palencia, pero el trabajo de campo previo a la publicación del libro le permitió constatar que en otras muchas comunidades españolas se mantienen palomares tradicionales de diferentes tipologías.

El público sigue con atención las explicaciones sobre los libros dedicados a los palomares. / M. J. C.

Cada uno de los volúmenes está ilustrado con fotografías de calidad sobre palomares singulares con la intención de que el trabajo publicado por Basarte y Ruiz sirva para salvaguardar un patrimonio único. "Ahora es el momento de ponerlos en valor y hay que divulgar lo que nos queda y fomentar su conservación, sobre todo si son de barro", aseguró.

Acto seguido, Basarte presentó los diferentes capítulos que conforman los libros y, entre otros datos, destacó que la historia de los palomares se remonta a la época romana cuando eran utilizados exclusivamente como "casita" de las palomas. En este punto, también recalcó que durante mucho tiempo y hasta épocas recientes, los palomares cumplieron una importante función social porque "quitaron el hambre" a varias generaciones gracias a la cría de pichones.

Durante su alocución, la cuautora de la obra también explicó cómo se construían los palomares, los materiales empleados o que la palomina que se acumulaba en su interior se utilizaba como fertilizante en los huertos o como pólvora para fusiles.

Museo

Por otra parte, aseguró que una de las "utopías" finales relacionadas con los palomares sería la construcción de un museo que, en su opinión, debería ubicarse en Zamora o en León, dos de las provincias en las que se mantienen en pie más construcciones tradicionales.

De hecho, aseguró que los palomares son un claro ejemplo de una arquitectura tradicional que "se está perdiendo" y de un patrimonio "espectacular" que no se valora en España, a diferencia de otros países.

Por último, apostó por recuperar los palomares urbanos como método de control poblacional de una especie denostada, a pesar de ser el símbolo de la paz, aunque la paloma se vinculaba en otras culturas a la divinidad.