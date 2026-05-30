Corte al tráfico de esta céntrica calle de Toro a partir del lunes por obras de renovación

Desde el próximo lunes 1 de junio, la céntrica calle Cañuelo de Toro permanecerá cortada al tráfico para ejecutar las obras de renovación previstas.

El corte al paso de vehículos se prolongará hasta que finalicen los trabajos, lo que obligará a los conductores a circular por desvíos alternativos.

Las obras previstas en la calle Cañuelo forman parte de un proyecto más amplio, que incluía también la reurbanización de la vía San Pedro del Olmo, intervención que el Ayuntamiento de Toro presupuestó en 270.000 euros .

La actuación en la calle Cañuelo se centrará en restituir las tuberías de la red de abastecimiento que se mantienen en fibrocemento por otras de fundición, mientras que el colector de hormigón será sustituido por una tubería de PVC. El proyecto también incluye la renovación de la pavimentación de la vía.