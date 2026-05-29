Toro estrena una ruta turística por su patrimonio histórico creada por el instituto Pardo Tavera

Una nueva ruta creada por el instituto Pardo Tavera contribuirá a mostrar a los turistas una visión diferente del rico patrimonio que conserva Toro, vinculado a algunos de sus personajes más ilustres. El recorrido ha sido presentado este viernes en el centro educativo, acto en el que su director, Julio Fuentes, destacó que un nutrido grupo de profesores se ha sumado a la iniciativa, que se enmarca en el proyecto de innovación educativa “Patrimonio y Rutas Histórico-Literarias” impulsado por la Junta de Castilla y León a nivel regional.

En un primer paso, el instituto analizó “qué partido” podía extraer a una localidad como Toro, una de las más “significativas” de Castilla y León en cuanto a la conservación del patrimonio y decidió solicitar colaboración al historiador José Navarro Talegón. Del mismo modo, recabó el apoyo del Ayuntamiento, que ha sufragado el coste de la edición de los “pasaportes” turísticos, y de otras entidades como la Fundación Intras, Cruz Roja y a la Asociación de Madres y Padres de Alumnos (AMPA) del instituto.

El director del instituto, Julio Fuentes, presenta el proyecto sobre la nueva ruta. / M. J. C.

Una vez cumplimentada esta fase inicial, el instituto definió el enfoque diferenciador del proyecto, tras valorar que la información relativa al patrimonio que atesora la ciudad ya se divulga a través de la Oficina Municipal de Turismo. Finalmente, optó por establecer una relación entre algunos de los monumentos más representativos de la ciudad y personajes relevantes en su historia.

La ruta creada por el centro tiene una duración aproximada de una hora y media y, a modo de guía, ha recreado un "pasaporte" que vincula cuatro monumentos emblemáticos del patrimonio local, el Alcázar, la Colegiata y las iglesias de San Salvador y San Sebastián, con cuatro personajes relevantes de la historia de la ciudad, tales como la reina María de Molina, el escritor del siglo de Oro español, Gabriel García de Corral, Gonzalo Rodríguez, más conocido como el “arcediano” de Toro y la pintora, ilustradora y muralista, Delhy Tejero.

Por su parte, el profesor, Luis Agudo, explicó el funcionamiento del “pasaporte”, que contiene una breve explicación de cada uno de los cuatro monumentos y de los personajes ilustres, así como unos códigos QR que dirigen al visitante a una audioguía que aporta más información, cuyo contenido ha sido grabado por usuarios de Intras y por los alumnos del centro.

Curiosidades

Además, el “pasaporte” incluye curiosidades de cada monumento, tales como que, en el Alcázar, por decisión de Fernando el Católico, fueron subastadas las colecciones y obras de arte de la reina Isabel la Católica tras su muerte, mientras que sobre la Colegiata destaca que custodia la tabla conocida como “Virgen de la Mosca”, en la que el pintor representó una mosca con tanto realismo que durante siglos se creyó que era real.

En el diseño del “pasaporte”, el centro educativo ha cuidado cada detalle y ha elegido el color con el que se identifica la ciudad de Toro, el de su uva tinta, para la portada y la contraportada, así como para el fondo de los textos dedicados a los personajes, mientras que para el de los monumentos ha utilizado el azul de la tinta empleada en la escritura.

Alumnos visitan la iglesia de San Sebastián, uno de los cuatro monumentos incluidos en la ruta. / M. J. C.

Tras la presentación de la iniciativa, el instituto organizó una “prueba piloto” en la que alumnos, acompañados por profesores, completaron la ruta histórica, sobre la que también ha creado un cuaderno de actividades que los estudiantes tendrán que completar y en el que plasmarán los conocimientos aprendidos durante el recorrido.

El Pardo Tavera ha editado inicialmente un total de 500 "pasaportes" cuyo coste ha sido sufragado por el Ayuntamiento, de los que un centenar han sido depositados en la Oficina Municipal de Turismo para su reparto entre los visitantes que elijan Toro como destino.

El instituto seguirá trabajando en el proyecto en los próximos años, con la intención de ampliar la ruta para que los turistas que quieran descubrir su patrimonio puedan prolongar su estancia en la ciudad.