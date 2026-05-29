Programa completo de la Feria del Vino de Toro de este fin de semana

Las calles de Toro volverán a llenarse durante este fin de semana gracias a la Feria del Vino de Toro. Una veintena de bodegas saldrán a la calle durante el sábado 30 y el domingo 31 de mayo para instalar sus casetas en la Plaza Mayor y en la de San Francisco. Además, habrá cuatro casetas de gastronomía, conciertos en directo, catas y actividades relacionadas con el vino y la cultura enoturística de la ciudad.

Entradas para la Feria del Vino de Toro

La entrada general tendrá un precio de 10 euros e incluirá 5 tickets de vino, copa, colgante y sombrero. Además, una vez adquirida la entrada inicial, podrán comprarse recargas de 5 tickets de vino por 7,50 euros. Las entradas se podrán adquirir en la taquilla de la plaza de San Francisco.

Programación de la Feria del Vino de Toro – Sábado 30 de mayo

10:30 h | Cata de Calificación de Añada 2025 en la sala de catas instalada en el ruedo de la Plaza de Toros de Toro.

11:00 h | Apertura de las 4 casetas de gastronomía.

12:00 h | Apertura oficial de la Feria del Vino de Toro 2026.

12:00 h | Programa de radio en directo “El Picaporte”, con Javier Pérez Andrés, de EsRadio Castilla y León, desde el templete de la Plaza de San Francisco.

13:00 h | Rueda de prensa con el resultado de la Calificación de Añada 2025 y brindis institucional.

13:00 h | Vermut musical con el grupo Sabor a Miel en la Plaza Mayor.

15:00 h | Cierre de las casetas de bodegas.

Tarde:

18:00 h | Reapertura de las casetas de bodegas.

18:30 h | Cata divulgativa de Bodega Frutos Villar (entrada 5 €, aforo 50 personas) Lugar: Plaza de Toros.

20:00 h | Cata divulgativa de Bodega Bigardo (entrada 5 €, aforo 50 personas) Lugar: Plaza de Toros.

21:00 h | Cierre de las casetas de bodegas.

23:30 h | Cierre de las casetas gastronómicas.

Programación de la Feria del Vino de Toro – Domingo 31 de mayo

11:00 h | Apertura de las 4 casetas de gastronomía.

12:00 h | Apertura de la Feria del Vino de Toro 2026.

12:00 h | Cata divulgativa “Otros vinos de Toro”, organizada por el CRDO Toro y dirigida por Carlos Gallego. Cata de 7 vinos blancos, rosados, dulces, semidulces, espumosos y tintos de garnacha tinta (entrada 5 €, aforo 50 personas).

13:00 h | Vermut musical con el grupo Dos de Picas en la Plaza de San Francisco.

15:00 h | Cierre de las casetas de bodegas.

Tarde:

18:00 h | Reapertura de las casetas de bodegas.

18:30 h | Cata divulgativa de Palacio de Villachica (entrada 5 €, aforo 50 personas) Lugar: Plaza de Toros.

21:00 h | Cierre de las casetas de bodegas.

23:30 h | Cierre de las casetas gastronómicas.