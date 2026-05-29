Programa completo de la Feria del Vino de Toro de este fin de semana
Una veintena de bodegas participa durante este fin de semana en una nueva edición de la Feria del Vino de Toro
Las calles de Toro volverán a llenarse durante este fin de semana gracias a la Feria del Vino de Toro. Una veintena de bodegas saldrán a la calle durante el sábado 30 y el domingo 31 de mayo para instalar sus casetas en la Plaza Mayor y en la de San Francisco. Además, habrá cuatro casetas de gastronomía, conciertos en directo, catas y actividades relacionadas con el vino y la cultura enoturística de la ciudad.
Entradas para la Feria del Vino de Toro
La entrada general tendrá un precio de 10 euros e incluirá 5 tickets de vino, copa, colgante y sombrero. Además, una vez adquirida la entrada inicial, podrán comprarse recargas de 5 tickets de vino por 7,50 euros. Las entradas se podrán adquirir en la taquilla de la plaza de San Francisco.
Programación de la Feria del Vino de Toro – Sábado 30 de mayo
- 10:30 h | Cata de Calificación de Añada 2025 en la sala de catas instalada en el ruedo de la Plaza de Toros de Toro.
- 11:00 h | Apertura de las 4 casetas de gastronomía.
- 12:00 h | Apertura oficial de la Feria del Vino de Toro 2026.
- 12:00 h | Programa de radio en directo “El Picaporte”, con Javier Pérez Andrés, de EsRadio Castilla y León, desde el templete de la Plaza de San Francisco.
- 13:00 h | Rueda de prensa con el resultado de la Calificación de Añada 2025 y brindis institucional.
- 13:00 h | Vermut musical con el grupo Sabor a Miel en la Plaza Mayor.
- 15:00 h | Cierre de las casetas de bodegas.
Tarde:
- 18:00 h | Reapertura de las casetas de bodegas.
- 18:30 h | Cata divulgativa de Bodega Frutos Villar (entrada 5 €, aforo 50 personas) Lugar: Plaza de Toros.
- 20:00 h | Cata divulgativa de Bodega Bigardo (entrada 5 €, aforo 50 personas) Lugar: Plaza de Toros.
- 21:00 h | Cierre de las casetas de bodegas.
- 23:30 h | Cierre de las casetas gastronómicas.
Programación de la Feria del Vino de Toro – Domingo 31 de mayo
- 11:00 h | Apertura de las 4 casetas de gastronomía.
- 12:00 h | Apertura de la Feria del Vino de Toro 2026.
- 12:00 h | Cata divulgativa “Otros vinos de Toro”, organizada por el CRDO Toro y dirigida por Carlos Gallego. Cata de 7 vinos blancos, rosados, dulces, semidulces, espumosos y tintos de garnacha tinta (entrada 5 €, aforo 50 personas).
- 13:00 h | Vermut musical con el grupo Dos de Picas en la Plaza de San Francisco.
- 15:00 h | Cierre de las casetas de bodegas.
Tarde:
- 18:00 h | Reapertura de las casetas de bodegas.
- 18:30 h | Cata divulgativa de Palacio de Villachica (entrada 5 €, aforo 50 personas) Lugar: Plaza de Toros.
- 21:00 h | Cierre de las casetas de bodegas.
- 23:30 h | Cierre de las casetas gastronómicas.
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