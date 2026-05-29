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Una mujer herida en Toro en el choque de dos vehículos

Una ambulancia de Sacyl

Una ambulancia de Sacyl / Emergencias CyL

O. C.

A las 19.08 horas de este viernes 29 de mayo se produjo un accidente cuando dos turismos colisionaron en el kilómetro 2 de la carretera ZA.633, en la localidad de Toro. En el choque ha resultado herida una mujer de 60 años, que aqueja dolor en una pierna y en la espalda, y ha necesitado asistencia médica.

Hasta el lugar del incidente se ha trasladado el Sacyl, y se ha dado aviso a la unidad de Tráfico de Zamora.

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