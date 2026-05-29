Impulso definitivo a la construcción de 37 viviendas protegidas en Toro: aprobada la cesión de una parcela a Somacyl

El Ayuntamiento de Toro ha aprobado este viernes en pleno, y con carácter definitivo, la cesión gratuita a la Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente de Castilla y León (Somacyl) de una parcela enclavada en la calle Judería para la construcción de una promoción de viviendas protegidas, tras la resolución de las alegaciones presentadas por el PP.

La cesión de los terrenos ha sido aprobada por unanimidad y permitirá dar un impulso definitivo a la construcción de 37 viviendas de protección oficial, proyecto con el que se pretende ampliar la oferta en un mercado inmobiliario tensionado y revitalizar el despoblado casco histórico de la ciudad.

En el debate sobre este punto del orden del día, el portavoz popular, Rafael González, anunció el voto favorable de su grupo y justificó la presentación de alegaciones en que el expediente carecía inicialmente de los preceptivos dictámenes y certificados, que podrían haber provocado que el procedimiento tuviera que retrotraerse al inicio.

Una vez completado el expediente, el González reiteró que el PP votaría a favor, “pero con la nariz tapada”, y solo “en beneficio” de los vecinos que esperan poder acceder a alguna de las viviendas que está previsto construir.

"Medallas"

Por su parte, la concejala de Zamora Sí, María de la Calle, recordó que en el pleno celebrado el pasado mes de febrero ya se aprobó, con carácter inicial, la cesión de la parcela a Somacyl, pero “de forma precipitada”, porque pocas semanas más tarde tomó posesión como alcalde, Carlos Rodríguez, que relevó en el cargo a Ángeles Medina. En su opinión, ese “toma y daca por colgarse la medalla” propició que el PP presentara alegaciones por un expediente incompleto y que la cesión de los terrenos a Somacyl se haya demorado tres meses, cuando las 75 personas que se inscribieron como demandantes de una vivienda protegida “siguen esperando a que en este Ayuntamiento nos dejemos de egoísmos personales y partidistas”.

Los concejales del Ayuntamiento de Toro se disponen a iniciar la sesión plenaria. / M. J. C.

Cerró el debate el alcalde de Toro, quien aseguró que, desde la aprobación inicial de la cesión de los terrenos hasta ahora, el expediente “ha ido avanzando” y atribuyó a un “fallo administrativo” la ausencia inicial de "alguno" de los documentos que debía haber sido incluido.

Además, Rodríguez aclaró que en febrero el equipo de Gobierno lo conformaban las mismas personas que ahora y precisó que siempre han trabajado de forma conjunta y que, en ningún caso, han pretendido “ponerse medallas” sino gestionar el Ayuntamiento, con la intención de “buscar lo mejor” para la ciudad de Toro y, en este caso, que los ciudadanos puedan acceder en el menor plazo de tiempo posible a las nuevas viviendas.

Fiestas locales

Por otra parte, durante la sesión plenaria celebrada este viernes el Ayuntamiento ha aprobado las fiestas locales para el próximo año que, de nuevo, volverán a ser la festividad del Cristo de las Batallas, que se celebrará el 17 de mayo, y la Virgen del Canto, el 8 de septiembre.

En el pleno también fue aprobado un reconocimiento extrajudicial de crédito y una solicitud de bonificación del impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras (ICIO) y la tasa de licencia urbanística. En concreto, la bonificación del 95% aprobada por el pleno fue solicitada por un arquitecto en representación de la priora del monasterio del Sancti Spíritus y se relaciona con el proyecto básico de ejecución de la restauración de las bases del claustro principal del convento. La solicitud fue aprobada tras verificar que cumple los requisitos establecidos por la ordenanza municipal, al tratarse de un edificio catalogado como Bien de Interés Cultural (BIC).

Por otra parte, el PP formuló en el pleno dos preguntas sobre las medidas que se han adoptado para evitar filtraciones de agua en bodegas subterráneas de la calle Judería y sobre quién ha ordenado retirar un cartel de la vivienda de un vecino en el que mostraba su malestar por el cambio de ubicación de la parada de taxis en Toro, preguntas que el equipo de Gobierno de coalición responderá por escrito.