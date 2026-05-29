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La Asociación Musical "La Mayor" de Toro celebrará su 25 aniversario con un concierto en la Colegiata

Tendrá lugar el sábado 30 de mayo, a las 21.00 horas, con entrada libre

Concierto de la Asociación Musical &quot;La Mayor&quot;.

Concierto de la Asociación Musical "La Mayor". / Archivo / M. J. C.

Yago Costoya

Toro

La Asociación Musical “La Mayor” celebrará el sábado 30 de mayo su 25 aniversario con un concierto en la Colegiata de Santa María la Mayor de Toro, a las 21.00 horas y con entrada libre, en el que se interpretarán obras de carácter religioso compuestas por el director de la agrupación, José Manuel Chillón.

La formación, que nació en marzo de 2001 como coro de la Colegiata y Coro Interparroquial de Toro, comenzó con una docena de miembros y actualmente reúne a unos 60 integrantes, habiendo pasado por sus filas más de 120 personas a lo largo de su trayectoria. Fue fundada por José Manuel Chillón y el organista Jesús de la Jota. Alfonso Martín ejerce como presidente desde hace 15 años.

“Ha habido varias generaciones de abuelos, padres y nietos cantando a la vez”, destaca Chillón, quien describe la asociación musical como “una familia”.

La agrupación mantiene su identidad religiosa y ha grabado un disco, titulado “En verdad”. Además de su actividad habitual, “La Mayor” es conocida por su participación en la Semana Santa de Toro y por su tradicional concierto de verano, celebrado durante las fiestas de San Agustín y que congrega a numerosos asistentes.

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Desde la formación invitan a todo el público interesado a asistir al concierto, al que también acudirán antiguos integrantes, con los que la agrupación compartirá una comida al día siguiente en una bodega de la ciudad.

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