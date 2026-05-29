La AECC conciencia en Toro sobre la relación entre cáncer y tabaco
Voluntarios explican a los ciudadanos la importancia de abandonar el nocivo hábito para prevenir la enfermedad
La Asociación Española contra el Cáncer (AECC) de Toro ha conmemorado este viernes con una campaña informativa en la calle, el Día Mundial sin Tabaco.
Voluntarios han informado a los ciudadanos que se acercaron a la mesa instalada junto al Arco del Reloj sobre la vinculación entre la enfermedad y el nocivo hábito de fumar.
En la campaña, la AECC también incidió en la necesidad de ampliar las medidas de control del tabaco y de productos relacionados como el cigarrillo electrónico, cuya utilización se está expandiendo, especialmente entre la población más joven.
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