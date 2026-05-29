La AECC conciencia en Toro sobre la relación entre cáncer y tabaco

La Asociación Española contra el Cáncer (AECC) de Toro ha conmemorado este viernes con una campaña informativa en la calle, el Día Mundial sin Tabaco.

Voluntarios han informado a los ciudadanos que se acercaron a la mesa instalada junto al Arco del Reloj sobre la vinculación entre la enfermedad y el nocivo hábito de fumar.

En la campaña, la AECC también incidió en la necesidad de ampliar las medidas de control del tabaco y de productos relacionados como el cigarrillo electrónico, cuya utilización se está expandiendo, especialmente entre la población más joven.