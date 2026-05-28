El parque de bomberos de Toro abre sus puertas a los alumnos de la escuela infantil Virgen del Canto

Los alumnos de la escuela infantil Virgen del Canto han visitado este jueves, 28 de mayo, el parque de bomberos de la ciudad en una actividad integrada en el programa educativo del centro, que tiene como objetivo acercar a los más pequeños a la labor que desempeñan los efectivos del servicio voluntario de los bomberos de Toro.

Durante la jornada, los niños, acompañados de sus padres y de personal docente del centro educativo, pudieron conocer las instalaciones del parque, así como los distintos vehículos y la indumentaria que utilizan los bomberos ante las diferentes situaciones de emergencia. En esta última explicación, a cargo de un efectivo, también han participado algunas profesoras, que se han vestido con distintos trajes de intervención.

Por otro lado, los pequeños pudieron utilizar la manguera para lanzar agua, escuchar las sirenas de los vehículos y contemplar un simulacro de rescate de un perro de peluche situado en lo alto del edificio, una demostración que despertó un gran interés entre los asistentes.

Un bombero realiza un simulacro de rescate con un perro de peluche. / Yago Costoya

Otra de las actividades tuvo lugar en el interior del vestuario del parque, donde los bomberos apagaron las luces para enseñar a los niños cómo trabajar en situaciones de poca visibilidad.

“Por muy pequeños que sean, si se hace entretenido y ameno, se van quedando con la copla de muchas cosas”, destacó Tinín Arias, bombero de Toro, quien añadió que se utilizó la comparación con "la magia" durante las explicaciones para captar la atención de los niños.